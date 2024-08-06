В августе таллиннцы опять смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы
Несмотря на то что вывоз крупногабаритных отходов можно заказать и у фирмы, с которой заключен договор о вывозе мусора, в течение недели, с 12 по 18 августа, зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритный мусор на всех таллиннских станциях по приему отходов. Станции находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и на Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5).
Важно знать, что во время кампании каждый житель может бесплатно сдать до 3 м3 крупногабаритных отходов, то есть отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. Кампания ориентирована на жителей Таллинна, поэтому необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ (ID-карту или водительские права). Кампания не распространяется на юридических лиц, в т. ч. квартирные товарищества.
По словам вице-мэра Маргот Роозе, кампании по вывозу крупногабаритного мусора помогают повысить интерес к сортировке отходов и сохранять чистоту окружающей среды. „Приятно видеть, что все больше жителей города хотят избавиться от крупногабаритного мусора экологичным способом, – отметила Роозе и добавила, что весной, во время прошлой кампании, крупногабаритный мусор сдали 1556 человек. – Всего было сдано около 1600 кубометров крупногабаритных отходов. Сортировка отходов позволяет дать мусору новую жизнь: например, использовать его в виде сырья или каким-либо другим экологичным образом“.
Внести свой вклад в успешное проведение кампании по сбору крупногабаритного мусора может каждый: например, мебель, состоящую из секций, можно заранее разобрать. Продуманная компактная упаковка поможет эффективнее хранить крупногабаритные отходы на станции. Для складирования матрасов на станции по приему отходов есть отдельный контейнер.
К крупногабаритным отходам относятся: мебель и ее части (например, диван, стол, полка); ковры, прочие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивный инвентарь; велосипеды; сломанные лыжи и санки, детские коляски.
К крупногабаритным отходам не относятся: строительный мусор и отходы, оставшиеся после ремонта (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, малярные валики); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, запчасти непригодных к использованию автомобилей, шины); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, ответственность за утилизацию которых распространяется на производителя.
Таллиннские станции по приему отходов не только проводят кампании по сбору мусора, но и ежедневно дают возможность утилизировать отходы экологичным образом и отдать целые вещи в повторное использование.
Время работы станций по приему отходов и информация (на эстонском языке) о сдаче всех других видов мусора приведены на сайте.
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