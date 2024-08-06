В августе таллиннцы опять смогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

Несмотря на то что вывоз крупногабаритных отходов можно заказать и у фирмы, с которой заключен договор о вывозе мусора, в течение недели, с 12 по 18 августа, зарегистрированные жители Таллинна смогут бесплатно сдать крупногабаритный мусор на всех таллиннских станциях по приему отходов. Станции находятся в Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и на Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5).

Важно знать, что во время кампании каждый житель может бесплатно сдать до 3 м3 крупногабаритных отходов, то есть отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. Кампания ориентирована на жителей Таллинна, поэтому необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ (ID-карту или водительские права). Кампания не распространяется на юридических лиц, в т. ч. квартирные товарищества.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, кампании по вывозу крупногабаритного мусора помогают повысить интерес к сортировке отходов и сохранять чистоту окружающей среды. „Приятно видеть, что все больше жителей города хотят избавиться от крупногабаритного мусора экологичным способом, – отметила Роозе и добавила, что весной, во время прошлой кампании, крупногабаритный мусор сдали 1556 человек. – Всего было сдано около 1600 кубометров крупногабаритных отходов. Сортировка отходов позволяет дать мусору новую жизнь: например, использовать его в виде сырья или каким-либо другим экологичным образом“.

Внести свой вклад в успешное проведение кампании по сбору крупногабаритного мусора может каждый: например, мебель, состоящую из секций, можно заранее разобрать. Продуманная компактная упаковка поможет эффективнее хранить крупногабаритные отходы на станции. Для складирования матрасов на станции по приему отходов есть отдельный контейнер.