06.08.2024, 17:32
В объятия Центристской партии? Мадисон встретился с Кылвартом, чтобы обсудить происходящее на политической арене
ФОТО: Delfi Meedia
Депутат Европарламента Яак Мадисон, покинувший EKRE в июне, восстановит свои полномочия в Таллиннском горособрании. Вчера с ним встретился лидер Центристской партии Михаил Кылварт. Он хотел бы видеть Мадисона в своих рядах, но говорит, что на данный момент им нечего предложить.
„Я чуть не подавился кофе“, — говорит Мадисон, когда Delfi спрашивает его о встрече. Для него неожиданно, что эта информация дошла до издания.
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