В объятия Центристской партии? Мадисон встретился с Кылвартом, чтобы обсудить происходящее на политической арене

„Я чуть не подавился кофе“, — говорит Мадисон, когда Delfi спрашивает его о встрече. Для него неожиданно, что эта информация дошла до издания.

Он поясняет, что возвращается в горсобрание и поэтому по-прежнему общается с представителями разных партий. „Поскольку я независим, в городском собрании я голосую согласно тем вопросам, которые на повестке дня на данный момент. На сегодняшний день я не вступил ни в одну партию“, - подчеркивает он. На данный момент его заменой официально является Иван Макаров (EKRE), но Мадисон вернет свои полномочия с сентября.