Таллиннские детские сады переходят на обучение на эстонском языке: 165 воспитателей уволили, часть остались в роли помощников

По словам вице-мэра Алексея Яшина, персонал детских садов Таллинна проделал большую работу для того, чтобы максимально полно подготовиться к первому учебному году перехода на эстонский язык обучения. При этом нехватка педагогов остается серьезным вызовом, поэтому детские сады будут вынуждены реорганизовать свою работу, обеспечивая необходимое количество сотрудников, работающих с детьми. „Не все учителя детских садов смогли достичь к августу требуемого по закону уровня владения эстонским языком. Кто-то ушел по собственному желанию, с кем-то пришлось расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя. В то же время мы рады, что большая часть педагогов решила не покидать систему образования, а принять предложение продолжить работу в роли помощников учителей. Это дает родителям дополнительную уверенность, поскольку в каждой группе детского сада детьми по-прежнему будут заниматься три специалиста – один учитель и два помощника учителя“, – сказал Яшин.

„Мы постараемся как можно скорее вернуться к прежней системе, при которой в группе работали два учителя. Для этого город Таллинн предлагает различные меры поддержки помощников учителей с тем, чтобы они могли улучшить свои знания эстонского языка и вернуться к работе в качестве учителей. Кроме того, городская управа выделила дополнительные средства в фонд заработной платы образовательных учреждений, благодаря которым руководители детских садов смогут дополнительно мотивировать особенно усердных сотрудников и нанимать на работу новых специалистов. В поддержку этого Таллинн вновь организует кампанию по найму новых учителей и продолжит оказывать образовательным учреждениям всестороннюю помощь в подборе специалистов“, – добавил вице-мэр.