Таллиннские детские сады переходят на обучение на эстонском языке: 165 воспитателей уволили, часть остались в роли помощников(1)
По словам вице-мэра Алексея Яшина, персонал детских садов Таллинна проделал большую работу для того, чтобы максимально полно подготовиться к первому учебному году перехода на эстонский язык обучения. При этом нехватка педагогов остается серьезным вызовом, поэтому детские сады будут вынуждены реорганизовать свою работу, обеспечивая необходимое количество сотрудников, работающих с детьми. „Не все учителя детских садов смогли достичь к августу требуемого по закону уровня владения эстонским языком. Кто-то ушел по собственному желанию, с кем-то пришлось расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя. В то же время мы рады, что большая часть педагогов решила не покидать систему образования, а принять предложение продолжить работу в роли помощников учителей. Это дает родителям дополнительную уверенность, поскольку в каждой группе детского сада детьми по-прежнему будут заниматься три специалиста – один учитель и два помощника учителя“, – сказал Яшин.
„Мы постараемся как можно скорее вернуться к прежней системе, при которой в группе работали два учителя. Для этого город Таллинн предлагает различные меры поддержки помощников учителей с тем, чтобы они могли улучшить свои знания эстонского языка и вернуться к работе в качестве учителей. Кроме того, городская управа выделила дополнительные средства в фонд заработной платы образовательных учреждений, благодаря которым руководители детских садов смогут дополнительно мотивировать особенно усердных сотрудников и нанимать на работу новых специалистов. В поддержку этого Таллинн вновь организует кампанию по найму новых учителей и продолжит оказывать образовательным учреждениям всестороннюю помощь в подборе специалистов“, – добавил вице-мэр.
С 1 августа требование владения эстонским языком стало частью квалификационных требований, применяемых к учителям и опорным специалистам. В Таллинне 46 т.н. детских садов перехода, где по состоянию на 5 августа работают порядка 450 учителей, полностью соответствующих требованиям по уровню владения языком. 1 августа этого года были расторгнуты трудовые договоры со 165 учителями детских садов, не достигшими необходимого уровня владения языком. Город сотрудничает с Кассой по безработице, чтобы поддержать педагогов, которые вынуждены покинуть свои рабочие места. Большая часть учителей детских садов, не владеющих эстонским языком на уровне C1, решили продолжить работу в должности помощника учителя.Таллинн по-прежнему предлагает различные меры поддержки (включая языковые курсы, языковое приложение и проект языкового обмена), чтобы поддержать мотивацию работников образования и помочь им достигнуть необходимого уровня владения языком. Город стремится как можно быстрее вернуться к системе, при которой в каждой группе детского сада работают два учителя.
В предстоящем учебном году город Таллинн выделяет дополнительные 1,5 миллиона евро на зарплаты учителей детских садов. Помимо детских садов перехода, поддержку полчат и детские сады с обучением на эстонском языке, поскольку в них ежегодно поступает все больше детей, чей родной язык не является эстонским.
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