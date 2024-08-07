Новости Эстонии
07.08.2024, 09:25

ВИДЕО | Кристен Михал: налоговый горб исправит только могила! Мы вынуждены отложить его отмену

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Кристен Михал
Кристен Михал
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

„Думаю, большинство людей в Эстонии понимают, что, как и в семье, если в течение длительного времени расходы превышают доходы, долго так продолжаться не может“, - сказал премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), оправдывая повышение налогов. Он также подчеркнул, что налоговый горб должен быть упразднен.

Кристен Михал ответил на вопросы людей, проведя трансляцию на YouTube. Конечно, ему задали вопрос о налогах.

Премьер-министр признал, что находились „умники“, которые предлагали для оживления экономики страны взять кредит. „Это предложение фигурировало недолго, - подчеркнул Михал. По его словам, если ничего не менять, дефицит бюджета в следующем году составит 5,3 процента ВВП. - Допустимый уровень - 3 процента“.

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