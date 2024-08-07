07.08.2024, 09:25
ВИДЕО | Кристен Михал: налоговый горб исправит только могила! Мы вынуждены отложить его отмену(72)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Думаю, большинство людей в Эстонии понимают, что, как и в семье, если в течение длительного времени расходы превышают доходы, долго так продолжаться не может“, - сказал премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), оправдывая повышение налогов. Он также подчеркнул, что налоговый горб должен быть упразднен.
Кристен Михал ответил на вопросы людей, проведя трансляцию на YouTube. Конечно, ему задали вопрос о налогах.
Уже заказано?