ВИДЕО | Кристен Михал: налоговый горб исправит только могила! Мы вынуждены отложить его отмену

„Думаю, большинство людей в Эстонии понимают, что, как и в семье, если в течение длительного времени расходы превышают доходы, долго так продолжаться не может“, - сказал премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), оправдывая повышение налогов. Он также подчеркнул, что налоговый горб должен быть упразднен.