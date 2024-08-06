Был слышен взрыв, здание загорелось: на крупной конюшне произошел пожар

На момент прибытия спасателей здание горело открытым пламенем и крыша левого крыла здания уже обвалилась. Лошадей смогли вовремя вывести из конюшни, и ни одно животное или человек в ходе случившегося не пострадали.

На тушение очень большого здания выехали профессиональные спасатели Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну, Пярну-Яагупи и спасатели-добровольцы Таали. К 9:55 спасатели смогли спасти правое крыло здания. В 10:21 пожар локализовали, и огонь больше не распространялся дальше. После 13:00 работы по тушению еще продолжались.

На данный момент неизвестно, с чего именно начался пожар.

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