Полиция ищет пропавшую 85-летнюю женщину

Линда вчера около 22 часов вышла из своего дома в Пярну и не вернулась обратно. У нее нет при себе мобильного телефона, и поэтому с женщиной никак не связаться. Она также может передвигаться в районе Папсааре и Хяэдемеэсте.

Рост женщины - 163 см, она худощавого телосложения, у нее седые волосы. Уходя из дома, она была одета в белый шерстяной свитер с лебедями и черные штаны. Также у нее с собой черный полиэтиленовый пакет.

Полиция просит всех, кто видел Линду или у кого есть информация о местонахождении женщины, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 113 или региональному полицейскому Кристель Юргенс по телефону 5855 9356.

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