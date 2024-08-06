ВИДЕО И ФОТО | Что он делает?! В Таллинне фургон ехал по тротуару и таранил пешехода

Водитель фургона ехал по тротуару, очевидно, для того, чтобы избежать пробки, возникшей на улице Пальяссааре из-за ремонта труб. Когда же пешеход стал препятствовать ему, фургон попытался его сбить.

„Полиция пообщалась с пешеходом, и, к счастью, он не пострадал“, - сказала руководитель следственной группы Пыхьяской префектуры по дорожным преступлениям Елена Мирошниченко. „Но такое поведение со стороны водителя, несомненно, непозволительно, для расследования более точных обстоятельств инцидента мы начнем делопроизводство“, - добавила она.

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