ВИДЕО И ФОТО | Что он делает?! В Таллинне фургон ехал по тротуару и таранил пешехода(3)
5 августа вечером в 18:20 в полицию сообщили, что в районе Пальяссааре по тротуару двигался белый фургон, который наехал на пытавшегося воспрепятствовать ему пешехода.
Водитель фургона ехал по тротуару, очевидно, для того, чтобы избежать пробки, возникшей на улице Пальяссааре из-за ремонта труб. Когда же пешеход стал препятствовать ему, фургон попытался его сбить.
„Полиция пообщалась с пешеходом, и, к счастью, он не пострадал“, - сказала руководитель следственной группы Пыхьяской префектуры по дорожным преступлениям Елена Мирошниченко. „Но такое поведение со стороны водителя, несомненно, непозволительно, для расследования более точных обстоятельств инцидента мы начнем делопроизводство“, - добавила она.
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