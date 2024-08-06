Infortar увеличивает свою долю в Tallink до 68,47%

„Делая предложение, мы полагали, что оно окажется привлекательным для тех, кто хочет выйти из региона – и наши предположения оказались верными. Большинство из 30 000 акционеров Tallink решили сохранить свое участие и, следовательно, обладают таким же видением, как и Infortar“, - отметил председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

„Infortar верит в бизнес-модель Tallink – руководство и вся команда компании проделали хорошую работу и успешно провели ее через целый ряд кризисов. Связанные с Covid трудности преодолены, и коммерческая деятельность вернулась в нормальное русло. Помимо рекордных показателей прибыли в 2023 году, Tallink значительно сократил долговую нагрузку и обеспечил прочное финансовое положение“, - сказал Ханшмидт.

„Tallink остается и будет оставаться на бирже – аналогично большинству других эстонских биржевых предприятий – с миноритарной долей. В Эстонии сформировалось сильное сообщество инвесторов, и как Infortar, так и Tallink значительно выиграли от статуса публичных компаний“, - добавил Ханшмидт.

В начале июля крупнейшая инвестиционная компания Эстонии Infortar представила акционерам Tallink публичное и добровольное предложение о поглощении – у акционеров не было никаких обязательств, однако была возможность выбирать, принимать это предложение или нет. Infortar относится к акционерам одинаково, и публичное предложение распространялось на всех акционеров Tallink.

Infortar предложил акционерам Tallink 0,55 евро за акцию. Исходя из графика процесса, все акционеры также получили дивиденды за предыдущий год в размере 6 центов на акцию. Предложенная цена была близка к средней цене акций Tallink за последние три года, которая составляет 0,61 евро за акцию. Год назад, в июне 2023 года, цена акций Tallink составляла 0,56 евро за акцию.