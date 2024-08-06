ВИДЕО И ФОТО | В Клинике ТУ наводнение: приемные отделения закрыты, спасатели откачивают воду(5)
Из-за сильного дождя сегодня утром 1-й этаж главного здания Клиники Тартуского университета, корпус А, был затоплен дождевой водой. Спасатели на месте, чтобы предотвратить сбои в электросистемах.
Представители клиники рассказали на пресс-конференции, что вода начала поступать в 8.40 утра, а дренаж не работал.
Вода продолжала течь по зданию и по пандусам в стерилизационный склад. По словам представителей клиники, медикаменты не пострадали, о других серьезных повреждениях тоже не сообщалось.
В клинике вода также была вокруг трансформаторных подстанций, и, по словам спасателей, начала проникать в внутрь. Спасатели откачивали воду как вокруг подстанций, так и из подвала, где образовалось подтопление высотой 10 см.
Клиника приостанавливает прием в отделения неврологии, ортопедии и хирургии до разрешения ситуации.
Также будет приостановлена работа центра дневной хирургии. Клиника свяжется с пациентами, прием которых отменен.
Руководитель по коммуникации Спасательного департамента Марек Кийк отметил, что в условиях наводнения сделать многое нельзя — нужно просто ждать, пока уровень воды спадет. „Против силы природы не попрешь“, — сказал он.
Кийк подтвердил, что вызовы по поводу наводнений продолжают поступать, но особо опасных ситуаций пока не возникало. Он рассказал, что один из вызовов был связан с тем, что из-за притока воды электрощит начал погружаться в воду. „Одна из проблем — затопленный двор, что затрудняет доступ к дому, но прямой угрозы нет. Нужно просто ждать, пока вода спадет,“ — добавил Кийк.
По данным Delfi, в 11:30 аптека и R-Kiosk были закрыты из-за отключения электроэнергии. Персонал клиники проводит кризисные собрания, чтобы быть готовым к возможным новым непредвиденным ситуациям, поскольку опасность может быть еще не полностью устранена.
Клиника приносит извинения за возможные неудобства и предоставит дополнительную информацию по мере поступления.
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