ЧП и криминал
07.08.2024, 08:16

Мошенники под видом Delfi пытаются выманить у жителей Эстонии большие суммы денег

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За 2024 год жителей Эстонии обманули на 2 миллиона евро
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Thx4Stock team | Shutterstock

Мошенники снова используют имя Delfi, чтобы выманить средства из доверчивых жителей Эстонии. Для этого предприимчивые аферисты взяли реальную новость с реальным автором нашего портала и запустили рекламу на Фейсбуке. Но если начать читать статью, то становится понятным, что это — навязчивая реклама инвестиционной платформы.

Инвестиционные платформы, созданные мошенниками, выглядят очень правдоподобно — преступники продумывают на них каждую деталь и демонстрируют большие прибыли на так называемых инвестиционных счетах людей, рассказывает RusDelfi Ханнес Кельт, руководитель отдела киберпреступности и экономических преступлений Пыхьяской префектуры. „На самом деле, это всё иллюзия, и снять деньги со счета вы не сможете. Во многих социальных сетях существуют проспонсированные фейковые веб-страницы с новостями. Внешне они выглядят как новостные порталы, но мы рекомендуем внимательно посмотреть на адрес в поисковой строке браузера. Как правило, название там не имеет никакого отношения к реальному интернет-изданию“, — продолжает Кельт.

Полиции известно об использовании таких рекламных сообщений, например, в Facebook, Instagram или Telegram. „Однако распространяться такие веб-страницы могут где угодно, в том числе в загружаемых игровых приложениях. Если вы заметили подозрительные предложения об инвестициях, приглашения на инвестиционные платформы и так далее, сообщите о них в полицию. Мы можем вмешаться и предотвратить появление новых жертв“, — уверяет руководитель отдела киберпреступности и экономических преступлений.

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RusDelfi
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