Мошенники под видом Delfi пытаются выманить у жителей Эстонии большие суммы денег

Инвестиционные платформы, созданные мошенниками, выглядят очень правдоподобно — преступники продумывают на них каждую деталь и демонстрируют большие прибыли на так называемых инвестиционных счетах людей, рассказывает RusDelfi Ханнес Кельт, руководитель отдела киберпреступности и экономических преступлений Пыхьяской префектуры. „На самом деле, это всё иллюзия, и снять деньги со счета вы не сможете. Во многих социальных сетях существуют проспонсированные фейковые веб-страницы с новостями. Внешне они выглядят как новостные порталы, но мы рекомендуем внимательно посмотреть на адрес в поисковой строке браузера. Как правило, название там не имеет никакого отношения к реальному интернет-изданию“, — продолжает Кельт.