11.08.2024, 16:36
Департамент транспорта затеял эксперимент почти в полмиллиона евро, но тот провалился. Что же пошло не так?(25)
Опыт скандинавских стран перенять не удалось.
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстония, решив последовать примеру Швеции и Финляндии, провела на Рапласком шоссе эксперимент по предотвращению аварий. Экономия дорого обошлась.
В конце 2019 года Департамент транспорта Эстонии сообщил, что на отрезке Раплаского шоссе длиной чуть более трех километров завершены работы по установке на разделительной полосе ограждения. В странах Скандинавии такие ограждения устанавливаются для того, чтобы не допустить опасные обгоны и убийственные лобовые столкновения. Работы обошлись в 442 000 евро.
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