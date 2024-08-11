Новости Эстонии
11.08.2024, 16:36

Департамент транспорта затеял эксперимент почти в полмиллиона евро, но тот провалился. Что же пошло не так?

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Опыт скандинавских стран перенять не удалось.
На отрезке шоссе Тагади-Кирдалу металлическое ограждение заменили резиновыми столбиками. От лобового столкновения столбики не уберегут, но предостерегут от опасного обгона.
На отрезке шоссе Тагади-Кирдалу металлическое ограждение заменили резиновыми столбиками. От лобового столкновения столбики не уберегут, но предостерегут от опасного обгона.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Эстония, решив последовать примеру Швеции и Финляндии, провела на Рапласком шоссе эксперимент по предотвращению аварий. Экономия дорого обошлась.

В конце 2019 года Департамент транспорта Эстонии сообщил, что на отрезке Раплаского шоссе длиной чуть более трех километров завершены работы по установке на разделительной полосе ограждения. В странах Скандинавии такие ограждения устанавливаются для того, чтобы не допустить опасные обгоны и убийственные лобовые столкновения. Работы обошлись в 442 000 евро.

Спустя четыре с половиной года, в июле нынешнего, Департамент транспорта признал, что эксперимент провалился: водители нередко задевали ограждение, но самое главное, что после установки ограждения количество аварий увеличилось. Как же так получилось, что метод, взятый на вооружение шведами, являющимися мировыми лидерами в области безопасности дорожного движения, не сработал в Эстонии?

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