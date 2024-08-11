Департамент транспорта затеял эксперимент почти в полмиллиона евро, но тот провалился. Что же пошло не так?

В конце 2019 года Департамент транспорта Эстонии сообщил, что на отрезке Раплаского шоссе длиной чуть более трех километров завершены работы по установке на разделительной полосе ограждения. В странах Скандинавии такие ограждения устанавливаются для того, чтобы не допустить опасные обгоны и убийственные лобовые столкновения. Работы обошлись в 442 000 евро.

Спустя четыре с половиной года, в июле нынешнего, Департамент транспорта признал, что эксперимент провалился: водители нередко задевали ограждение, но самое главное, что после установки ограждения количество аварий увеличилось. Как же так получилось, что метод, взятый на вооружение шведами, являющимися мировыми лидерами в области безопасности дорожного движения, не сработал в Эстонии?