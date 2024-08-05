Помогите спасти жизнь пятимесячного Робина!

Мукополисахаридоз 1 типа, или синдром Гурлера, — крайне редкое и очень тяжелое заболевание, поражающее все органы, и без лечения ребенок не проживет дольше десяти лет. Семья пятимесячного Робина борется за жизнь своего малыша: ребенку срочно необходимо лечение ферментами, а затем трансплантация стволовых клеток, которая остановит обострение болезни. К сожалению, необходимое лекарство не включено в список льготных лекарств Кассы здоровья, а это значит, что для спасения жизни своего ребенка семье придется за сутки найти 5 343 евро, что соответствует стоимости лекарства на 6 недель Но лекарство нужно Робино и дальше, за полгода за лекарство маленького Робина нужно заплатить 25 920 евро.

Последний раз такое же заболевание диагностировали в Эстонии 11 лет назад, до этого аж 30 лет назад. Синдром Гурлера — его тяжелая подформа, при которой после рождения признаки заболевания отсутствуют, но вскоре у ребенка возникают различные проблемы со здоровьем. „Когда Робин родился, не было никаких признаков того, что с его здоровьем что-то не так. Так продолжалось до тех пор, пока он не заразился РС-вирусом в месячном возрасте, который быстро приобрел очень тяжелую форму. На третий день госпитализации нас отправили в реанимацию. Потом были проведены различные анализы и вскрылась печальная правда: у нашего малыша порок сердца. Врач также порекомендовал пройти генетический тест и оттуда пришел ответ: у вашего Робина очень редкое заболевание обмена веществ“, — описывает мама Робина путь от его рождения до постановки диагноза.