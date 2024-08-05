Рийна Солман учит английский на Мальте за депутатское возмещение, ее семья в это время отдыхает там же

Солман рассказала Delfi, что до конца недели запланировано по шесть часов занятий по изучению языка ежедневно. Она пояснила, что расходы на обучение предусмотрены для каждого члена Рийгикогу из депутатской компенсаций, но суточные за участие в обучении она не получает.

„В своей ежедневной работе я все больше и больше сталкиваюсь с общением вне Эстонии, и мне нужно больше навыков, чем те, которые я получила в школе. Потребность в более совершенном английском языке я почувствовала уже на своей министерской должности, но последние полтора года в эстонской политике были настолько бурными, что на это не было времени“, - пояснила она. „Улучшение языковых навыков имеет наибольший смысл в одноязычной среде, а Мальта является самой доступной из англоязычных стран как с точки зрения авиабилетов, так и с точки зрения связанных с ними расходов“.

На личной страничке депатута в социальных сетях указано, что она находится на Мальте со своей семьей.

Солман подтвердила, что дорожные расходы семьи были оплачены из собственного бюджета. „Я считаю важным семейные ценности и их сохранение. Находясь в большой политике, очень сложно найти время для своих близких, особенно в ситуации, когда период выборов в Европарламент только закончился, и уже идет подготовка к местным выборам, которые состоятся в следующем году. Я рада, что моя семья нашла возможность поехать со мной на Мальту, и мы можем проводить вечера вместе“, - пояснила она.

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