Полиция задержала подозреваемых в краже, совершенной в частном доме в Тарту

Днем 28 июля в полицию поступило сообщение об ограблении частного дома на улице Паю в Тарту. Потерпевший пояснил, что весь дом был перевернут и украдены драгоценности, часы, наличные деньги, несколько сумок, связка ключей, мелкая бытовая техника и парфюмерия. На место прибыли сотрудники патрульной полиции и криминалист, собрали необходимую для расследования информацию и доказательства, а затем приступили к раскрытию преступления.

По словам руководителя группы процессуального отдела Тартуского отделения полиции Лилиан Палу, установить возможных исполнителей преступления удалось в течение нескольких дней, а 31 июля по подозрению в совершении преступления задержаны 46- и 44-летний мужчина и 35-летняя женщина. Их доставили в Тартускую тюрьму.

2 августа Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой заключить 44-летнего мужчину под стражу. Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу на два месяца.

„44-летний мужчина имеет три действительных уголовных судимости и девять действительных правонарушений. В последний раз подозреваемый был наказан много лет назад. По данным прокуратуры, подозреваемый может продолжать совершать преступления, если останется на свободе. К такой же позиции пришел и Тартуский уездный суд, который в конце прошлой недели взял мужчину под стражу на два месяца“, - сказала прокурор Лыунаской прокуратуры Сильва Роод и добавила, что, согласно подозрению, он может быть связан с кражами из магазина и велосипедными кражами, произошедшие с мая по июль этого года.

Летом в Тартумаа участились кражи. Были украдены как незапертые, так и запертые велосипеды и самокаты, воры вламывались в жилища людей и были похищены деньги, найденные ценности или рабочие инструменты.