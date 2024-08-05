Полиция задержала подозреваемых в краже, совершенной в частном доме в Тарту(13)
Днем 28 июля в полицию поступило сообщение об ограблении частного дома на улице Паю в Тарту. Потерпевший пояснил, что весь дом был перевернут и украдены драгоценности, часы, наличные деньги, несколько сумок, связка ключей, мелкая бытовая техника и парфюмерия. На место прибыли сотрудники патрульной полиции и криминалист, собрали необходимую для расследования информацию и доказательства, а затем приступили к раскрытию преступления.
По словам руководителя группы процессуального отдела Тартуского отделения полиции Лилиан Палу, установить возможных исполнителей преступления удалось в течение нескольких дней, а 31 июля по подозрению в совершении преступления задержаны 46- и 44-летний мужчина и 35-летняя женщина. Их доставили в Тартускую тюрьму.
2 августа Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой заключить 44-летнего мужчину под стражу. Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил мужчину под стражу на два месяца.
„44-летний мужчина имеет три действительных уголовных судимости и девять действительных правонарушений. В последний раз подозреваемый был наказан много лет назад. По данным прокуратуры, подозреваемый может продолжать совершать преступления, если останется на свободе. К такой же позиции пришел и Тартуский уездный суд, который в конце прошлой недели взял мужчину под стражу на два месяца“, - сказала прокурор Лыунаской прокуратуры Сильва Роод и добавила, что, согласно подозрению, он может быть связан с кражами из магазина и велосипедными кражами, произошедшие с мая по июль этого года.
Летом в Тартумаа участились кражи. Были украдены как незапертые, так и запертые велосипеды и самокаты, воры вламывались в жилища людей и были похищены деньги, найденные ценности или рабочие инструменты.
„Правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления и привлечения к ответственности виновных в кражах. Прокуратура и полиция следят за тем, какие преступления совершаются в этом районе и кто является потенциальными преступниками, чьи действия могут подорвать чувство безопасности общества. Если мы видим, что действует профессиональный вор, который систематически и неоднократно ворует и тем самым подрывает чувство безопасности общества, мы сосредоточим на нем внимание“, — заявила окружной прокурор Сильва Роод.
По словам руководителя опергруппы, этот конкретный случай является образцовым примером того, как люди могут защитить свое имущество. „Хотя эта семья пережила большое потрясение и потеряла свои ценные вещи, но они сделали многое для того, чтобы себя от этого обезопасить. Когда они покидали дом, то запирали все двери и садовые ворота, у них имелись камеры видеонаблюдения. Все эти шаги – ровно тот минимум, который необходимо сделать каждому человеку, чтобы защитить свое имущество. Хотя наличие замка полностью исключает возможную кражу, мы получили ценную информацию из записей камер видеонаблюдения, а также обнаружили в доме важные детали, которые помогли нам в дальнейшем расследовании и способствовали поимке подозреваемых“, - рассказал полицейский, похвалив семью, которая разными способами обезопасила имущество.
Выяснение точных обстоятельств кражи продолжится в досудебном производстве. В ближайшие месяцы в Тарту и его окрестностях произошли и другие подобные кражи, и сейчас проводятся процедуры по установлению виновных.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.