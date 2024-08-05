У многоэтажного дома найден мертвый мужчина. Задержаны подозреваемые в убийстве

3 августа полиция получила сообщение, что в Валга на улице Сепа перед многоэтажным домом лежит мужчина. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, это не дало результата. Для выяснения причины смерти тело отправили на вскрытие.

На месте происшествия задержали 32-летнюю женщину и 37-летнего мужчину. Более точные обстоятельства выяснит полиция в ходе уголовного делопроизводства.

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