„Пока мы в оппозиции, нам раздавать нечего“: Михаил Кылварт - о бывших коллегах по Центристской партии

В интервью RusDelfi новый министр инфраструктуры Владимир Свет рассказал, что ушел в Социал-демократическую партию из стана центристов в частности и по идеологическим причинам. Однако Михаил Кылварт намекнул, что причина ухода была иной и пока Центрическая партия находится в оппозиции, им раздавать нечего.

„Если карьерный рост означает прежде всего портфели, то в этих портфелях тяжело будет найти какую-то либо идеологию“, - предположил Михаил Кылварт.

По словам политика, Центристская партия не ранжирует людей по национальному признаку.

„Благоденствие эстонского народа - это общая цель независимо от того, кто к какой национальности принадлежит, - утверждает Кылварт. - Как известно, в Центристской партии всегда было много русскоязычных политиков, как известно, именно Центристская партия была одним из самых удачных интеграционных проектов, то есть именно через Центристскую партию узнали о многих политиках, которые впоследствии переходили в другие партии, но свой рост и свою базу они получали именно в Центристской партии“.

По мнению, Кылварта, национальная и идеологическая составляющая в политике должны находиться в разных плоскостях.

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