05.08.2024, 14:33
МИД Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран
Необходимо покинуть регион как можно скорее
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
На выходных напряженность на Ближнем Востоке достигла точки кипения. МИД предостерегает от поездок туда.
МИД выпустило предупреждение о поездках в Израиль, Иран и Ливан и просит полностью избегать посещения этих стран. „Нужно вернуться из этих регионов как можно скорее“, — сказала советник по СМИ Министерства иностранных дел Брита Кикас.
„Планируя поездку, вам обязательно следует зарегистрироваться на сайте Reisi Targalt, чтобы в случае необходимости мы могли связаться с эстоноземельцами, которые оказались за рубежом“, - подчеркнула она.
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