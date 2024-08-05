МИД Эстонии рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Иран

МИД выпустило предупреждение о поездках в Израиль, Иран и Ливан и просит полностью избегать посещения этих стран. „Нужно вернуться из этих регионов как можно скорее“, — сказала советник по СМИ Министерства иностранных дел Брита Кикас.

„Планируя поездку, вам обязательно следует зарегистрироваться на сайте Reisi Targalt, чтобы в случае необходимости мы могли связаться с эстоноземельцами, которые оказались за рубежом“, - подчеркнула она.

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