Деньги, форма НАТО, оружие – через российскую границу по десять раз в день провозят контрабанду

Согласно таможенным данным, в прошлом году на границе было зафиксировано 5264 попытки ввоза или вывоза санкционных товаров, т.е, в среднем по 14 нарушений в день.

За первые шесть месяцев этого года, особенно после введения 14-го пакета санкций, уже 4717 нарушений!

Министр финансов Юрген Лиги заявил, что Эстонии необходимо восстановить контроль над своей границей. По его словам, таможенный контроль на восточной границе обнаружил, например, большие суммы наличных денег, электроники, микрочипов, а также предметы явно военного назначения, такие как части автоматов, приборы ночного видения и даже военную форму стран НАТО.

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