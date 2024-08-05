„Ночью убили моего брата!“: подробности жестокого убийства в центре Таллинна

Эдгар: „Ужасное горе и невосполнимая утрата. Мы все желаем вам и вашим близким, дорогая Ирина, сил пережить эту нестерпимую боль и скорбим вместе с вами. Держитесь. Надеемся, что этого нелюдя, отнявшего жизнь, найдут и накажут по всей строгости закона“.

К утру понедельника постом Ирины поделилось уже более 5900 человек. Комментариев как под постом, так и в различных группах набралось больше тысячи. Люди выражали соболезнования, а также вспоминали погибшего Александра:

Эта публикация тронула очень многих. Люди соболезновали Ирине, негодовали, что умер герой, заступившийся за женщину, и активно делились этой публикацией. Только за один день пост распространили более 4000 человек.

Дорогие друзья!! Сегодня ночью убили моего родного брата Александра! Как известно со слов свидетелей, мой брат стоял на остановке, ждал трамвая и увидел, как молодой мужчина бил свою женщину с ребенком. И мой брат вступился. Тот его ударил несколько раз ножом, и преступник, убийца, с места преступления скрылся! Слезы душат! Сердце разорвало мое!! Прошу вас, кто был свидетелем происшествии! Сообщите в полицию или мне! Помогите, пожалуйста!“

В этот же день около полудня в социальной сети Facebook появился эмоциональный пост, в котором сестра погибшего мужчины, Ирина К., молила о помощи:

„Скорая помощь доставила 34-летнего мужчину с ножевым ранением в больницу, где через час он скончался“, – сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В ночь с 12 на 13 июля в Центр тревоги поступило сообщение, что на трамвайной остановке на бульваре Мере находится пострадавший.

Кроме соболезнований, в комментариях к посту Ирины большинство людей выражали недоумение по поводу того, что девушка, которую Александр пытался защитить, тоже покинула место происшествия.

В этот же день подозреваемого взяли под стражу на срок до двух месяцев. Окружной прокурор Диана Хелила сообщила „МК-Эстонии“: „15 июля Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство о взятии под стражу 34-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве. Подозреваемый не имеет действительной судимости. Суд согласился с мнением Пыхьяской окружной прокуратуры о том, что подозреваемый может продолжать совершать преступления, находясь на свободе“.

„Мы работали всю ночь и до позднего вечера следующего дня, чтобы как можно быстрее определить, кто мог совершить преступление. Мы собрали вещественные доказательства на месте происшествия, проверили полученные сведения, поговорили со свидетелями и просмотрели очень большое количество записей с различных городских камер. Благодаря камерам в общественном пространстве нам удалось задержать подозреваемого возле его дома поздно вечером в субботу, то есть чуть менее чем через сутки после совершения преступления“, – рассказал СМИ руководитель группы по расследованию убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.

Как оказалось, полиция задержала подозреваемого в тот же день, 13 июля, поздно вечером, но только 15 июля, в понедельник, об этом сообщили официально.

Ольга: „Какой кошмар! Ваш брат герой. Человек с большим сердцем. Он хотел защитить других и пожертвовал своей жизнью. Соболезную вашей семье. Ком в горле. Пусть этого больного придурка найдут скорее“.

DenKo: „Соболезную, очень хороший был мужик и мухи бы не обидел, всегда учил только правильному“.

Кристина: „Мои соболезнования! Он герой. Я понимаю, что вам от этого не легче. Но все же, это был поступок героя“.

Комментаторы сошлись во мнении, что спутница убийцы „виновата в том, что бросила умирать своего спасителя, который остался лежать на остановке, истекающий кровью“. Выяснилось также, что вместе с убийцей Александра и его спутницей находился еще и ребенок лет пяти.

В комментариях к публикации Ирины отметилась некая Аве М., вступившая в словесную перепалку с одним из соболезнующих (комментарии на следующий день Аве удалила, однако у „МК-Эстонии“ они сохранились).

Как выяснилось из сбивчивых комментариев девушки, именно Аве была свидетельницей страшного убийства в ту злосчастную ночь, когда ее спутник жестоко расправился с молодым мужчиной. Публикуем эту переписку:

Ирина: „Получается, и убийца скрылся, и его жена тоже не осталась на месте преступления“.

Злая Зая: „Получается, так. Получается, что не нужно было и лезть в эти отношения. Та еще парочка“.

Денис: „Ее прямая вина – оставить раненого умирать. Это отвратительно“.

Аве: „Это не вам решать, какая мы пара. Да, нас задержали, и мы все на эмоциях сейчас. Нас нашли. Мне не дали срок“.

Аве добавляет, что им очень стыдно, что все так произошло. И добавляет, что винить в смерти Александра нужно ее, так как именно Аве „дала своему возлюбленному пить“: „Вините меня. Я дала ему пить. Ругались мы в отеле тогда. Почему дали не ту инфу? Он ударил его 1 раз. Он нас не бил с В. (сыном – прим. ред.). Вы не были на месте происшествия, мне лучше знать“.

Очередной комментатор все же пытается воззвать к совести девушки: „Он убил человека ножом! Вы убежали, оставив человека истекать кровью, тем самым дав добро на его уход из жизни. Не мне вас судить. Вы отобрали жизнь у невинного человека, обрекли его семью на горе. Самим вам сейчас тоже не слаще, тем не менее вы должны ответить за то, что случилось. Человека не вернуть, это самое страшное. Вам жить с этим“.