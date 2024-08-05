„Ночью убили моего брата!“: подробности жестокого убийства в центре Таллинна(23)
В ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 июля, было совершено ужасное преступление. В самом центре Таллинна на трамвайной остановке на бульваре Мере молодому мужчине было нанесено смертельное ножевое ранение. Скорая помощь доставила 34-летнего Александра в больницу, но через час он скончался. „МК-Эстония“ выяснила, как, по словам очевидцев, все происходило в ту роковую ночь.
13.07
В ночь с 12 на 13 июля в Центр тревоги поступило сообщение, что на трамвайной остановке на бульваре Мере находится пострадавший.
„Скорая помощь доставила 34-летнего мужчину с ножевым ранением в больницу, где через час он скончался“, – сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Мадиса Каллака, полицейские сразу собрали улики на месте происшествия, проверили прилегающую территорию и опросили свидетелей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное расследование.
В этот же день около полудня в социальной сети Facebook появился эмоциональный пост, в котором сестра погибшего мужчины, Ирина К., молила о помощи:
„Прошу вас, сделайте репост и поделитесь этой публикацией.
Дорогие друзья!! Сегодня ночью убили моего родного брата Александра! Как известно со слов свидетелей, мой брат стоял на остановке, ждал трамвая и увидел, как молодой мужчина бил свою женщину с ребенком. И мой брат вступился. Тот его ударил несколько раз ножом, и преступник, убийца, с места преступления скрылся! Слезы душат! Сердце разорвало мое!! Прошу вас, кто был свидетелем происшествии! Сообщите в полицию или мне! Помогите, пожалуйста!“
Эта публикация тронула очень многих. Люди соболезновали Ирине, негодовали, что умер герой, заступившийся за женщину, и активно делились этой публикацией. Только за один день пост распространили более 4000 человек.
14.07.
Люди продолжали комментировать, негодовать и делиться публикацией.
15.07.
К утру понедельника постом Ирины поделилось уже более 5900 человек. Комментариев как под постом, так и в различных группах набралось больше тысячи. Люди выражали соболезнования, а также вспоминали погибшего Александра:
Наташа: „У самой сердце сжалось, и слезы на глазах“.
Эдгар: „Ужасное горе и невосполнимая утрата. Мы все желаем вам и вашим близким, дорогая Ирина, сил пережить эту нестерпимую боль и скорбим вместе с вами. Держитесь. Надеемся, что этого нелюдя, отнявшего жизнь, найдут и накажут по всей строгости закона“.
Кристина: „Мои соболезнования! Он герой. Я понимаю, что вам от этого не легче. Но все же, это был поступок героя“.
Евгений: „Ваш брат поступил, как настоящий мужчина!“
Эмили: „Мои соболезнования! Неужели эта женщина, за которую заступились, убежала тоже?“
Татьяна: „Соболезную. С Сашей вместе в садик ходили и в школу. Хороший парень. Крепитесь“.
DenKo: „Соболезную, очень хороший был мужик и мухи бы не обидел, всегда учил только правильному“.
Ольга: „Какой кошмар! Ваш брат герой. Человек с большим сердцем. Он хотел защитить других и пожертвовал своей жизнью. Соболезную вашей семье. Ком в горле. Пусть этого больного придурка найдут скорее“.
Как оказалось, полиция задержала подозреваемого в тот же день, 13 июля, поздно вечером, но только 15 июля, в понедельник, об этом сообщили официально.
„Мы работали всю ночь и до позднего вечера следующего дня, чтобы как можно быстрее определить, кто мог совершить преступление. Мы собрали вещественные доказательства на месте происшествия, проверили полученные сведения, поговорили со свидетелями и просмотрели очень большое количество записей с различных городских камер. Благодаря камерам в общественном пространстве нам удалось задержать подозреваемого возле его дома поздно вечером в субботу, то есть чуть менее чем через сутки после совершения преступления“, – рассказал СМИ руководитель группы по расследованию убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.
В этот же день подозреваемого взяли под стражу на срок до двух месяцев. Окружной прокурор Диана Хелила сообщила „МК-Эстонии“: „15 июля Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство о взятии под стражу 34-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве. Подозреваемый не имеет действительной судимости. Суд согласился с мнением Пыхьяской окружной прокуратуры о том, что подозреваемый может продолжать совершать преступления, находясь на свободе“.
16.07.
Кроме соболезнований, в комментариях к посту Ирины большинство людей выражали недоумение по поводу того, что девушка, которую Александр пытался защитить, тоже покинула место происшествия.
Комментаторы сошлись во мнении, что спутница убийцы „виновата в том, что бросила умирать своего спасителя, который остался лежать на остановке, истекающий кровью“. Выяснилось также, что вместе с убийцей Александра и его спутницей находился еще и ребенок лет пяти.
В комментариях к публикации Ирины отметилась некая Аве М., вступившая в словесную перепалку с одним из соболезнующих (комментарии на следующий день Аве удалила, однако у „МК-Эстонии“ они сохранились).
Как выяснилось из сбивчивых комментариев девушки, именно Аве была свидетельницей страшного убийства в ту злосчастную ночь, когда ее спутник жестоко расправился с молодым мужчиной. Публикуем эту переписку:
Ирина: „Получается, и убийца скрылся, и его жена тоже не осталась на месте преступления“.
Злая Зая: „Получается, так. Получается, что не нужно было и лезть в эти отношения. Та еще парочка“.
Денис: „Ее прямая вина – оставить раненого умирать. Это отвратительно“.
Аве: „Это не вам решать, какая мы пара. Да, нас задержали, и мы все на эмоциях сейчас. Нас нашли. Мне не дали срок“.
Аве добавляет, что им очень стыдно, что все так произошло. И добавляет, что винить в смерти Александра нужно ее, так как именно Аве „дала своему возлюбленному пить“: „Вините меня. Я дала ему пить. Ругались мы в отеле тогда. Почему дали не ту инфу? Он ударил его 1 раз. Он нас не бил с В. (сыном – прим. ред.). Вы не были на месте происшествия, мне лучше знать“.
Очередной комментатор все же пытается воззвать к совести девушки: „Он убил человека ножом! Вы убежали, оставив человека истекать кровью, тем самым дав добро на его уход из жизни. Не мне вас судить. Вы отобрали жизнь у невинного человека, обрекли его семью на горе. Самим вам сейчас тоже не слаще, тем не менее вы должны ответить за то, что случилось. Человека не вернуть, это самое страшное. Вам жить с этим“.
Аве отвечает: „Я, конечно, все прекрасно понимаю, но я хотела бы, чтобы моему человеку дали чуть меньший срок, чем 15 лет. 5 или 6, ладно, потерплю и 10. Я не выдержу, мне будет очень больно и трудно. Стыдно, что мы такое совершили“.
„МК-Эстония“ связалась с Аве, однако девушка сообщила, что она уже все рассказала полиции, и речь идет о ее парне. Судя по профилю в Facebook, Аве родилась 23 ноября 2005 года, то есть на данный момент ей всего 18 лет.
Мама Аве также отказалась давать комментарии, сославшись на то, что полиция запретила общаться с прессой.
17.07.
Под постом Ирины появился комментарий некоего Vello S., в котором мужчина указал, кто, по его данным, убил Александра.
„Ирина, соболезную. Держитесь! – написал он. – А наркоман-убийца получит то, что и хотел. Максим М., 35 лет, Мустамяэ“.
Велло приложил даже фотографию этого Максима М. На вопрос комментаторов, откуда информация, мужчина ответил, что больше ничего не скажет, так как идет следствие.
22.07.
„МК-Эстония“ отправила запрос в прокуратуру, правда ли задержанный – Максим М.? Однако там ответили, что ни подтвердить, ни опровергнуть это пока не могут – идет следствие.
„Сейчас в рамках уголовного дела собирают улики и проводят анализ случившегося на Mere puiestee. Полиция предъявила 34-летнему мужчине подозрение в убийстве и взяла его под стражу. Так как обстоятельства произошедшего еще устанавливают, то мы пока не можем обнародовать имя подозреваемого“, – сообщили в прокуратуре.
P.S. 20.07. Александра проводили в последний путь.
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