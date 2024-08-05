Исследование: пятая часть жителей Эстонии не знает, что будет делать в случае непредвиденных расходов(5)
Исследование страхования Swedbank показывает, что за последние три года 28% жителей Эстонии понесли финансовые потери из-за непредвиденных ситуаций. При этом у почти пятой части респондентов нет плана покрытия непредвиденных расходов.
По данным исследования, думая о непредвиденных ситуациях, жители Эстонии больше всего беспокоятся о жизни и здоровье своих близких (53%). На втором месте — собственное здоровье и финансовые трудности, это беспокоит 42% респондентов. Четверть респондентов обеспокоены тем, что останется без работы или не сможет работать, а пятая часть респондентов — возможными несчастными случаями. Чуть более пятой части ответивших на опрос признаются, что их совершенно не беспокоят непредвиденные ситуации.
Чтобы быть финансово подготовленными к непредвиденным ситуациям, 41% жителей Эстонии имеют страхование. Менее четверти респондентов планируют в случае необходимости покрыть непредвиденные расходы из сбережений, десятая часть возьмёт в долг у друзей и знакомых, а 7% рассматривают возможность продажи движимого имущества или недвижимости. Однако почти пятая часть опрошенных не знают, как именно они будут действовать в таких ситуациях и покрывать расходы.
„Исследование показывает, что значительная часть жителей Эстонии задумывается о возможных непредвиденных ситуациях, и многие с ними сталкивались. Страховой полис не предотвращает несчастный случай, но страховое возмещение является отличным подспорьем во многих жизненных ситуациях – при проблемах со здоровьем, травмах, потере работы и нетрудоспособности, а также порче личного имущества. Даже в самые тяжелые моменты финансовая поддержка может помочь близким преодолеть трудный этап“, — отметилт руководитель службы поддержки страхования рисков Swedbank Эйво Кисанд.
В среднем каждый житель Эстонии имеет 2,8 страховых полиса. Чаще всего у людей есть обязательное дорожное страхование, оно есть у 69% респондентов. На втором месте – страхование жилья (67%), на третьем – каско (45%). „Стоит отметить, что по сравнению, например, с другими странами Балтии, в Эстонии значительно больше людей, которые также позаботились о выполнении своих финансовых обязательств в случае непредвиденных ситуаций. Страхование платежей по кредиту помогает, если человек теряет работу, или он или его ребёнок надолго заболевают“, - отмечает Кисанд.
Жители Эстонии чаще всего оформляют страховку онлайн (48%). Основными критериями выбора являются цена, условия страхования и объем страховой защиты, а также надежность страховщика. Плюсами интернет-покупок являются простота и скорость, возможность сравнить цены и условия и быстро получить дополнительную информацию о товаре.
Опрос был организован KOG Institute for Marketing and Communication Sciences совместно с исследовательской компанией Norstat в мае 2024 года. В опросе приняли участие 1006 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 64 лет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.