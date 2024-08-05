Исследование: пятая часть жителей Эстонии не знает, что будет делать в случае непредвиденных расходов

По данным исследования, думая о непредвиденных ситуациях, жители Эстонии больше всего беспокоятся о жизни и здоровье своих близких (53%). На втором месте — собственное здоровье и финансовые трудности, это беспокоит 42% респондентов. Четверть респондентов обеспокоены тем, что останется без работы или не сможет работать, а пятая часть респондентов — возможными несчастными случаями. Чуть более пятой части ответивших на опрос признаются, что их совершенно не беспокоят непредвиденные ситуации.

Чтобы быть финансово подготовленными к непредвиденным ситуациям, 41% жителей Эстонии имеют страхование. Менее четверти респондентов планируют в случае необходимости покрыть непредвиденные расходы из сбережений, десятая часть возьмёт в долг у друзей и знакомых, а 7% рассматривают возможность продажи движимого имущества или недвижимости. Однако почти пятая часть опрошенных не знают, как именно они будут действовать в таких ситуациях и покрывать расходы.

„Исследование показывает, что значительная часть жителей Эстонии задумывается о возможных непредвиденных ситуациях, и многие с ними сталкивались. Страховой полис не предотвращает несчастный случай, но страховое возмещение является отличным подспорьем во многих жизненных ситуациях – при проблемах со здоровьем, травмах, потере работы и нетрудоспособности, а также порче личного имущества. Даже в самые тяжелые моменты финансовая поддержка может помочь близким преодолеть трудный этап“, — отметилт руководитель службы поддержки страхования рисков Swedbank Эйво Кисанд.