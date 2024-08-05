Новости Эстонии
05.08.2024, 12:31

Из-за строительных работ в Таллинне изменится автобусное сообщение

 
ФОТО: Scanpix

В связи со строительными работами, которые пройдут в выходные на улице Техника на участке между улицами Веэренни и Вана-Лыуна, с 22 часов пятницы, 9 августа, до конца дня воскресенья, 11 августа, временно изменятся маршруты автобусов № 3, 39 и 73 и расположение остановок.

В обоих направлениях не будет остановок Varre и Õilme, а в направлении Вана-Лыуна – остановки Veerenni. На улице Вана-Лыуна временная начальная остановка Kitseküla будет находиться на противоположной стороне дороги.

В связи с изменениями организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в данном районе просим учесть, что путь в пункт назначения займет больше времени, чем обычно, поскольку расстояние, которое необходимо преодолеть пешком до остановки, может возрасти.

Ознакомиться с расписанием, маршрутами и остановками можно на сайте https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru. Информация об изменениях также будет приведена на остановках, которых касаются данные изменения.

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