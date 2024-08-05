Из-за строительных работ в Таллинне изменится автобусное сообщение
В обоих направлениях не будет остановок Varre и Õilme, а в направлении Вана-Лыуна – остановки Veerenni. На улице Вана-Лыуна временная начальная остановка Kitseküla будет находиться на противоположной стороне дороги.
В связи с изменениями организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в данном районе просим учесть, что путь в пункт назначения займет больше времени, чем обычно, поскольку расстояние, которое необходимо преодолеть пешком до остановки, может возрасти.
Ознакомиться с расписанием, маршрутами и остановками можно на сайте https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru. Информация об изменениях также будет приведена на остановках, которых касаются данные изменения.
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