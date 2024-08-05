Экономика
05.08.2024, 21:01

Почему в следующем году в счетах за электричество появится дополнительная плата? Что вызывает недовольство продавцов электроэнергии?

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Ветроэнергетика развивается быстрыми темпами, и нам требуется все больше резервных мощностей.
Ветроэнергетика развивается быстрыми темпами, и нам требуется все больше резервных мощностей.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В последнее время в Эстонии разгорелась дискуссия, связанная с тем, что после выхода Эстонии из российской энергосистемы с потребителей электроэнергии будет взиматься дополнительная плата. О том, за что будет брать эти деньги и почему это не нравится продавцам электроэнергии, пишет Delfi Ärileht.

30 августа прошлого года в эстонской электросети в очередной раз случился инцидент, когда в теплообменнике Аувереской электростанции была обнаружена утечка, и проблемную электростанцию пришлось остановить на полдня. В тот день, согласно предложению на бирже, самая мощная электростанция Эстонии должна была работать до часа ночи, но на самом деле уже после 16 часов прекратила выработку. Поскольку в энергосистеме в любое время суток должно потребляться ровно столько электроэнергии, сколько производится, компания Eesti Energia должна была где-то найти недостающее электричество.

Большой дисбаланс электроэнергии

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