Почему в следующем году в счетах за электричество появится дополнительная плата? Что вызывает недовольство продавцов электроэнергии?

30 августа прошлого года в эстонской электросети в очередной раз случился инцидент, когда в теплообменнике Аувереской электростанции была обнаружена утечка, и проблемную электростанцию пришлось остановить на полдня. В тот день, согласно предложению на бирже, самая мощная электростанция Эстонии должна была работать до часа ночи, но на самом деле уже после 16 часов прекратила выработку. Поскольку в энергосистеме в любое время суток должно потребляться ровно столько электроэнергии, сколько производится, компания Eesti Energia должна была где-то найти недостающее электричество.