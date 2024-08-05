На Сааремаа хотят построить Центр викингов(1)
Жители Сааремаа строят большие планы по созданию в Сальме Центра викингов на площади в 5000 квадратных метров. Именно здесь в 2008 и 2010 годах были найдены корабли викингов, которые открыли новые страницы в истории мореплавателей.
Руководитель проекта центра викингов в волости Сааремаа Аннели Хольм надеется, что двери могут быть открыты в 2030 году, сообщает Rus.err.ee со ссылкой на „Актуальную камеру“.
„Мы сами считаем, что история Сальме и археологические находки должны быть в центре внимания, ведь они важны с исторической точки зрения, - сказала Аннели Хольм. – Они изменили историю, перенеся начало эпохи викингов на более ранний период. В Центре викингов также может быть представлена экспозиция, рассказывающая о Сааремаа эпохи викингов и жизни островитян. По первоначальным планам, площадь этого здания составит около 5000 квадратных метров, но оно может быть многофункциональным“.
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