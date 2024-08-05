Психологическая помощь всё менее доступна. С направлением семейного врача принимает не каждый психолог

С 1 июля изменилась система, на основании которой действует Терапевтический фонд. До недавнего времени семейный врач мог направить пациента в любое учреждение, предлагающее услуги клинического психолога, логопеда или физиотерапевта, и в зависимости от учреждения Касса здоровья оплачивала услуги частично или полностью. С июля семейные врачи могут направлять пациентов только в те учреждения, которые являются партнерами Кассы здоровья, то есть с направлением семейного врача невозможно обратиться в любое учреждение.