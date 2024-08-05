Новости Эстонии
05.08.2024, 11:25

Психологическая помощь всё менее доступна. С направлением семейного врача принимает не каждый психолог

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Как сказала Трийну Тянавсуу, член правления Эстонского профессионального союза клинических психологов, сейчас очередь на услуги клинического психолога доходит до шести месяцев, но время ожидания может увеличится.
Как сказала Трийну Тянавсуу, член правления Эстонского профессионального союза клинических психологов, сейчас очередь на услуги клинического психолога доходит до шести месяцев, но время ожидания может увеличится.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Система Терапевтического фонда не оправдала себя, так как к ней присоединилось слишком мало учреждений, в которых ведут прием клинические психологи, пишет Delfi.

С 1 июля изменилась система, на основании которой действует Терапевтический фонд. До недавнего времени семейный врач мог направить пациента в любое учреждение, предлагающее услуги клинического психолога, логопеда или физиотерапевта, и в зависимости от учреждения Касса здоровья оплачивала услуги частично или полностью. С июля семейные врачи могут направлять пациентов только в те учреждения, которые являются партнерами Кассы здоровья, то есть с направлением семейного врача невозможно обратиться в любое учреждение.

Как сказала член правления Эстонского профессионального союза клинических психологов Трийну Тянавсуу, в настоящее время очереди на услуги клинического психолога составляют до шести месяцев. Однако они могут вырасти, поскольку у Кассы здоровья ограниченное число партнеров, с которыми заключены договоры, и поскольку направления будут выдаваться только партнерам Кассы здоровья, нагрузка на психологов вырастет, записаться на прием станет сложнее.

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