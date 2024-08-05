05.08.2024, 08:02
Таллиннский аэропорт в июле установил новый рекорд(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В июле Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери установил новый рекорд по числу обслуженных за месяц пассажиров. Всего было обслужено 343 516 человек, что стало лучшим показателем в истории главной воздушной гавани Эстонии, выясняется из предварительных статистических данных предприятия.
В годовом сравнении пассажиропоток вырос на 24%, пишет Rus.err.ee.
Больше всего из Таллинна в июле на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.
В летний сезон из Таллиннского аэропорта можно летать напрямую в более чем 50 пунктов назначения.
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