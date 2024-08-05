Таллиннский аэропорт в июле установил новый рекорд

В годовом сравнении пассажиропоток вырос на 24%, пишет Rus.err.ee.

Больше всего из Таллинна в июле на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.

В летний сезон из Таллиннского аэропорта можно летать напрямую в более чем 50 пунктов назначения.

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