Новости Эстонии
05.08.2024, 08:02

Таллиннский аэропорт в июле установил новый рекорд

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В июле Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери установил новый рекорд по числу обслуженных за месяц пассажиров. Всего было обслужено 343 516 человек, что стало лучшим показателем в истории главной воздушной гавани Эстонии, выясняется из предварительных статистических данных предприятия.

В годовом сравнении пассажиропоток вырос на 24%, пишет Rus.err.ee.

Больше всего из Таллинна в июле на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.

В летний сезон из Таллиннского аэропорта можно летать напрямую в более чем 50 пунктов назначения.

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