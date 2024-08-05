СВОДКА ЗА СУТКИ | В воскресенье поймали 21 пьяного водителя

В 05:53 на виадуке Юри в Раэ (Харьюмаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 62-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Bora не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель был доставлен в больницу.

В 15:34 в Таллинне у дома по адресу Мяекалда, 2 произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 25-летняя женщина, ехавшая на электросамокате Bolt, не справилась с управлением и упала. Женщину доставили в больницу.

В 19:48 в деревне Майдла волости Сауэ (Харьюмаа) произошло дорожно-транспортное происшествие: 40-летняя женщина, управляя мотоциклом КТМ, не справилась с управлением и упала. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 21:19 на Сааремаа в Лахекюла, на улице Лахекюла теэ, 8 произошло дорожно-транспортное происшествие: 15-летний мальчик ехал на мотоцикле КТМ, не справился с управлением и упал. Мальчика доставили в больницу на обследование.

В 22:38 в Йыгевамаа, волость Пыльтсамаа, на 133-м км шоссе Таллинн-Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие: 31-летний мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Golf и столкнулся с лосем. Водителя доставили в больницу на обследование.

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