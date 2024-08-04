Остается смириться: с испанскими слизнями бороться бесполезно

„Им очень нравятся тыквы и кабачки. Могут съесть огурцы, особенно им нравятся молодые растения. Когда морковка вырастает большой, тогда они могут начать ее есть сверху вниз, вгрызаясь прямо внутрь корнеплода“, - сказала глава отдела Музея под открытым небом Аннели Баннер.

Департамент окружающей среды создал карту распространения испанских слизней, где каждый может отмечать места их обитания в своем регионе. Согласно карте, проблема сейчас действительно достигла очень серьезных масштабов.

„Ситуация в каком-то смысле стала хуже, ареал распространения слизней увеличился. Очевидно, что самое массовое распространение в районе Таллинна, прежде всего около новостроек, где много декоративных растений и привозной мульчи, благодаря которой слизни в основном и распространяются. Также их распространению наверняка поспособствовали мягкие зимы последних лет“, - пояснила глава отдела Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Департамент окружающей среды рекомендует смириться с новой ситуацией, поскольку распространение чужеродного вида уже слишком велико.

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