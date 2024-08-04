В ожидании парома животные, запретые в транспортировочных клетках, страдают и получают увечья. Как этого избежать?

К комиссии по сельской жизни обратились свиноводы Сааремаа. По их словам, в случае, если они не помещаются на паром или организатор паромного сообщения хочет, чтобы они перевозили животных поздно вечером, возникает проблема: животные, долго находясь в транспорте, испытывают сильный стресс и порой получают увечья.

В обращении к комиссии по сельской жизни свиноводы Сааремаа просят, чтобы перевозящему животных транспорту в паромном сообщении был отдан приоритет.

На сегодняшний день Министерство регионального развития и сельского хозяйства заключило соглашение с организатором паромного сообщения для осуществления перевозки животных дважды в день, один раз – утром, второй – поздно вечером. Но животноводы сообщили, что при перевозке животных все же случаются отклонения от графика: животные – непредсказуемые, ввиду чего, например, погрузка их в транспорт может занять больше времени и на забронированный паром перевозчик не успевает. По словам животноводов, были и случаи, когда их транспорт не умещался на паром, так как приоритет был отдан кому-то другому.

„Я полностью понимаю, что организатор паромного сообщения хочет организовать перевозку таким образом, чтобы она не приходилась на пик перевозки пассажиров: с транспортировкой животных сопряжен ряд раздражающих факторов, например, специфический запах. Можно ожидать, что на подобное поступят жалобы. Но я рад, что все стороны в ходе сегодняшнего обсуждения согласились, что благополучие животных – важно и необходимо перевозить их таким образом, чтобы не причинять им ненужных страданий“, – сказал председатель комиссии по сельской жизни Урмас Круузе.

„Комиссия поставила перед Министерством регионального развития и сельского хозяйства задачу организовать еще одну встречу при участии всех причастных сторон, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и достигнутые соглашения. Мы ждем от министерства информацию касательно дальнейшего развития событий“, – сказал Круузе.