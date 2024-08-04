На Сааремаа открылись уличные выставки в память о массовом бегстве 1944 года
Этой осенью исполняется 80 лет с тех пор, как 80 000 человек были вынуждены покинуть Эстонию, спасаясь от советской оккупации. По этому случаю Эстонский институт исторической памяти организует восемь выставок под открытым небом в местах, откуда в 1944 году начали свой путь беженцы на лодках, пишет ERR.
Сааремаа тогда покинули больше десятой части населения.
В настоящее время уличные выставки открылись на Сааремаа – в Курессааре (на улице Калда), в Сырве (рядом с Домом спасателей) и деревне Вики (возле Хуторского музея Михкли) – и Хийумаа (порт „Сыру“).
В скором времени экспозиции можно будет увидеть и в других частях Эстонии: в Вирумаа, Тарту, Виймси и Таллинне.
„80 000 человек - это выжившие, которое смогли куда-то добраться. Однако число погибших в море может исчисляться тысячами“, - сказал куратор выставки Меэлис Марипуу, добавив, что достоверных источников на этот счет нет.
Подробная информация на эстонском языке доступна здесь.