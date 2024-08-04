На Сааремаа открылись уличные выставки в память о массовом бегстве 1944 года

Этой осенью исполняется 80 лет с тех пор, как 80 000 человек были вынуждены покинуть Эстонию, спасаясь от советской оккупации. По этому случаю Эстонский институт исторической памяти организует восемь выставок под открытым небом в местах, откуда в 1944 году начали свой путь беженцы на лодках, пишет ERR.