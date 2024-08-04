ВИДЕО | „Кадр как из научно-фантастического фильма“. В небе над Эстонией возникло крайне редкое погодное явление

Синоптик Кайро Кийтсак пишет, что „танцующий луч“ (соответствующего термина в эстонском языке пока нет, в английском языке crown flash ) — это редко наблюдаемое метеорологическое и визуально мощное электрическое явление, возникающее над грозовыми/кучевыми облаками. Говорят, что это погодное явление вызвано крошечными кристаллами льда, которые выстраиваются в соответствии с изменениями электрического поля и по-разному преломляют свет в облаке, когда движутся вместе.

„Во время развития дождевого облака кристаллы льда и капли воды переносятся выше в атмосферу восходящими воздушными потоками. Такой вертикальный перенос заряженных частиц вместе с турбулентными потоками воздуха вызывает высвобождение в облаке значительных электрических зарядов. Положительный заряд сосредоточен в верхней части облака, отрицательный – в нижней.

Сильное электрическое поле, возникающее между специально заряженными областями, в конечном итоге может преодолеть диэлектрическую прочность воздуха, вызывая электрические разряды между верхушками облаков. Они проявляются в виде мерцающих коронообразных вспышек, видимых над грозовыми/кучевыми облаками и длящихся до нескольких секунд“, — добавляет он.

Многие люди, просмотревшие видео, увидели это явление впервые. „Кадр как в научно-фантастическом фильме“, — написал один из них.

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