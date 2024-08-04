НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Новая неделя начнется с дождя и грозы, солнца придется ждать долго

В начале новой недели погода сохранится дождливой (вероятность дождя в Западной Эстонии 25-50%, на востоке 50%, порой до 75%). Не исключена гроза. Ветры сравнительно слабые, северо-западные и западные. Температура воздуха ночью 10..14, на побережье до 18, днем ​​19..23°С.

В среду (7.08) над странами Балтии усилится зона высокого давления, но из-за кучевых облаков во второй половине дня на континенте еще будут ливни (вероятность дождя 25%, на востоке до 50%), также возможна гроза. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 10..14°С, на побережье до 18°С, днем ​​21..24°С, во время ливней опустится ниже 20°С.

В четверг (8.08) зона высокого давления будет медленно отступать, поскольку новая волна низкого давления достигнет Скандинавии, а его крыло в течение дня вместе с дождевыми облаками переместится к Балтийскому морю и, вероятно, к западной окраине Эстонии. Южный ветер усилится. Температура воздуха ночью 10..14, на побережье до 18, днем ​​20..25°С.

По воскресным данным, в пятницу (9.08) под влиянием низкого давления будет дождливо (вероятность дождя ~50%, на западе до 75%). Ветер умеренный, южный. Температура воздуха ночью 13..18, днем ​​18..22°С, а если зона дождей не станет слишком обширной, то поднимется примерно до 25°С.

Осадки на протяжении месяца останутся в пределах нормы (72..91 мм), большая часть из них выпадет в течение первых трех недель.

После 20 августа сначала усилится восточная, затем южная область высокого давления и погода останется сухой.

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