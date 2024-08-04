Прибавка и возможность уйти на пенсию раньше — какие еще льготы получают родители за воспитание детей?

Какие права появляются у родителей за воспитание детей при подаче ходатайства о прибавке к пенсии и каким образом можно раньше оформить пенсию?

У родителя (или супруга/и родителя, зарегистрированного партнера, попечителя или опекуна), кто воспитывал ребенка не менее восьми лет, есть право ходатайствовать о прибавке к пенсии. Кроме этого, воспитание трех и более детей или ребенка с нарушением здоровья дает право более раннего выхода на пенсию по старости на льготных условиях. Родители должны договориться о том, кто из них использует прибавку или право раньше выйти на пенсию, поскольку это право дается одному из родителей. Это соглашение должно быть сделано в письменной форме.

Как влияет дата рождения ребенка на прибавку к пенсии и размер пенсии его родителя?

За воспитание детей, рожденных до 31.12.1990 г., можно получить добавку в размере двух лет пенсионного стажа и 1,5 годовых оценки.

За детей, рожденных с 01.01.1991 г. по 31.12.2012 г., добавка составляет 3,5 годовых пенсионных оценки.

За детей, рожденных с 01.01.2013 г. по 31.08.2021 г., добавка также составляет 3,5 годовых пенсионных оценки, если не было сделано дополнительных взносов во II пенсионную ступень.

Годовая оценка пенсии составляет 9,512 евро (по состоянию на 01.04.2024 г.), а добавка за одного ребенка - 33,29 евро.

За детей, рожденных, начиная с 2013 года, делаются дополнительные взносы во II пенсионную ступень?

Если ребенок родился с 2013 года, родитель может получать от государства дополнительные взносы на накопительный пенсионный счет до достижения ребенком трех лет. В 2024 году это составляет около 63,11 евро в месяц. Взносы могут делаться на счет только одного из родителей.

Какие возможности есть у родителей трех или более детей, или ребенка с нарушением здоровья? Могут ли они раньше выйти на пенсию и как поделить это право между родителями?

Воспитание не менее пяти детей или ребенка с нарушением здоровья дает право выйти на пенсию на пять лет раньше.