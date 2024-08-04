Полиция напоминает: при выходе на пограничный водоем следует соблюдать ряд правил

Планирование и подготовка:

Узнайте местоположение государственной границы и ознакомьтесь с правилами, действующими на водоеме. Обязательно проинформируйте близких о своем выходе на водоем. Возьмите с собой средства связи и документы. Зарегистрируйте выход на сайте www.piiriveekogu.ee или по SMS на номер +372 57000001 (текст „Algus“ для начала, „Lopp“ для окончания).

На водоеме

Не выходите на водоем в состоянии алкогольного опьянения. Следите за погодой и прогнозом. Убедитесь, что ваше плавучее средство исправно и соответствует требованиям.

Пограничный режим

На Чудском озере держитесь не менее 200 м от границы. На Нарвском водохранилище, Теплом и Псковском озерах – не менее 50 м. На озерах Ванику, Паттина, Крийва и Пабра – не менее 20 м. Рыбная ловля и пребывание на льду разрешены на этих же расстояниях от границы.

Запреты и ограничения

Пограничная охрана может устанавливать запрет на выход на лед. Пребывание на реке Нарва и Нарвском водохранилище разрешено только в дневное время. Выход на острова, находящиеся на реке Нарва и Нарвском водохранилище, и пребывание на них разрешается только по согласованию с Идаской префектурой.

Экстренные контакты

Если не получилось зарегистрироваться на странице piiriveekogu.ee, можно позвонить на ответственную за данный участок пограничную заставу и зарегистрировать выход на пограничный водоем, а также возвращение оттуда по телефону.

Нарвская застава: 3331580. Застава Муствеэ: 3331670. Застава Саатсе: 7861770. Застава Пиуса: 7861760.

Организация соревнований, походов, учений и прочих мероприятий

Информируйте Департамент полиции и пограничной охраны за 72 часа до проведения мероприятий, которые могут нарушить покой на границе.

Следуя этим правилам, вы обеспечите безопасность себе и другим на пограничных водоемах.

Подробную информацию и рекомендации Департамента полиции и погранохраны можно найти здесь.

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