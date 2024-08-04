Вице-мэр Нарвы по поводу ситуации с затоплением города во время ливня: не все так однозначно!

RusDelfi приводит это сообщение в полном объеме:

„30 июля в результате сильного ливня в нескольких районах города образовалось значительное количество ливневой воды на проезжей части и тротуарах. Департамент городского хозяйства Нарвской городской управы оперативно отреагировал на возникшую ситуацию и принял экстренные меры для стабилизации обстановки. К 21:00 проблема была решена, и движение транспорта восстановлено, сообщает Нарвская управа.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков дал комментарий по поводу происшествия: „На данный момент мы продолжаем контролировать ситуацию. Мы активно ищем технические решения, которые позволили бы ещё более оперативно реагировать на сильные ливни в будущем. 30.07.2024 был задействован весь доступный нам ресурс для скорейшего решения проблемы, однако наша основная задача сейчас – внедрение предупредительных мер. Эта работа потребует времени, но она является для нас приоритетной.“

Олег Карпиков добавил: „Отвод ливневых вод требует современной системы по всему городу, однако на данный момент реконструкция конкретно больших ливневых стоков производится только в районе старого города. В остальных частях города даже при новых проектах общая сеть оставалась устаревшей. Мне известно, что многие горожане связывают возникшую проблему в основном с двумя новыми проектами: строительством магазина Lidl и реконструкцией кольца Kerese. Однако не всё столь однозначно, так как вчера проблема возникла и в других районах города. Мы должны разобраться в ситуации более предметно и найти доступное решение, которое в первую очередь позволит нам контролировать ситуацию в случае сильных ливней, подобных вчерашнему. Несмотря на то, что ситуация в целом требует более глобального подхода, она будет решаться параллельно с остальными.“

Департамент городского хозяйства и администрация города благодарят жителей за понимание и терпение в сложившейся ситуации и делают всё возможное для предотвращения подобных инцидентов в будущем".

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