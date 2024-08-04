Причина пожара... тостер! Как этого избежать?

„Вспоминается связанный с тостером случай, произошедший в городе Тюри: датчик Nublu передал сигнал пожарной тревоги, и выяснилось, что из-за избыточного напряжения загорелся тостер. В тот раз ущерб ограничился лишь сгоревшим тостером, но на самом деле все могло быть куда печальнее. Однако вызванные тостером возгорания начинаются не только из-за неполадок в электросети, но и в результате неверного использования“, – отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

Поздно вечером 21 августа прошлого года в Центр тревоги сообщили, что в находящемся в Таллинне в Хааберсти 16-этажном доме сработала пожарная сигнализация и чувствуется запах пригоревшей еды. Прибывшие на вызов лиллекюлаские спасатели установили, что в квартире на пятом этаже жарили булку в тостере. Из тостера пошел дым, в результате чего сработал датчик в гостиной. Арендатор квартиры был дома и, когда сработала сигнализация, вышел на улицу вместе с остальными жильцами, не понимая, что сигнал идет из его квартиры. Возгорания не было, помещение проветрили.

Эта ситуация, окончившаяся благополучно, вероятно, произошла из-за того, что за тостером не ухаживали, однако в худшем случае по причине неочищенного тостера может возникнуть пожар, который уничтожит весь дом. Уход за тостером и использование безопасных приборов – основа пожарной безопасности на кухни. Следуя советам специалистов, мы можем снизить риск пожара и обеспечить безопасность своего дома.

Крошки булки и хлеба могут привести к пожару

При высокой температуре крошки булки и хлеба, а также другой мусор и пыль, скопившиеся в тостере, могут загореться. „Для предотвращения опасности пожара тостер надо регулярно чистить“, – подчеркнул специалист OÜ Tofix Карпо Вальдметс. Кроме того, загореться могут контакты проводов, находящиеся в плохом состоянии или окислившиеся. „В тостер ни в коем случае нельзя помещать металлические предметы, такие как ножи или вилки“, – добавил он.

Осторожнее с удлинителями