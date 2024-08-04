Причина пожара... тостер! Как этого избежать?
„Вспоминается связанный с тостером случай, произошедший в городе Тюри: датчик Nublu передал сигнал пожарной тревоги, и выяснилось, что из-за избыточного напряжения загорелся тостер. В тот раз ущерб ограничился лишь сгоревшим тостером, но на самом деле все могло быть куда печальнее. Однако вызванные тостером возгорания начинаются не только из-за неполадок в электросети, но и в результате неверного использования“, – отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
Поздно вечером 21 августа прошлого года в Центр тревоги сообщили, что в находящемся в Таллинне в Хааберсти 16-этажном доме сработала пожарная сигнализация и чувствуется запах пригоревшей еды. Прибывшие на вызов лиллекюлаские спасатели установили, что в квартире на пятом этаже жарили булку в тостере. Из тостера пошел дым, в результате чего сработал датчик в гостиной. Арендатор квартиры был дома и, когда сработала сигнализация, вышел на улицу вместе с остальными жильцами, не понимая, что сигнал идет из его квартиры. Возгорания не было, помещение проветрили.
Эта ситуация, окончившаяся благополучно, вероятно, произошла из-за того, что за тостером не ухаживали, однако в худшем случае по причине неочищенного тостера может возникнуть пожар, который уничтожит весь дом. Уход за тостером и использование безопасных приборов – основа пожарной безопасности на кухни. Следуя советам специалистов, мы можем снизить риск пожара и обеспечить безопасность своего дома.
Крошки булки и хлеба могут привести к пожару
При высокой температуре крошки булки и хлеба, а также другой мусор и пыль, скопившиеся в тостере, могут загореться. „Для предотвращения опасности пожара тостер надо регулярно чистить“, – подчеркнул специалист OÜ Tofix Карпо Вальдметс. Кроме того, загореться могут контакты проводов, находящиеся в плохом состоянии или окислившиеся. „В тостер ни в коем случае нельзя помещать металлические предметы, такие как ножи или вилки“, – добавил он.
Осторожнее с удлинителями
Удлинители разработаны для определенной силы тока и мощности. Если суммарная мощность подключенных к удлинителю приборов превышает его максимальную мощность, он может перегреться. „Обычно к удлинителю можно подключать столько приборов, сколько в нем гнезд. Опасность возникает, когда все приборы включают одновременно и кабель удлинителя не выдерживает нагрузки“, – объяснил Вальдметс.
Например, если к удлинителю подключены тостер, микроволновая печь, чайник и кухонный комбайн и они все работают одновременно, удлинитель может перегреться и расплавиться.
Принцип работы тостера и опасность для нагревательных элементов
Внутри тостера расположены нагревательные элементы, обычно изготовленные из нихромовой проволоки. Эта проволока нагревается под воздействием электрического тока и производит тепло, в результате которого поверхность булки подрумянивается.
„Большинство тостеров снабжены термостатом и таймером, контролирующими процесс жарки“, – сказал Вальдметс. Однако проблемы могут возникнуть, если скопившиеся в тостере хлебные крошки или другой мусор загорелись. „Возгорание возможно, когда процесс приготовления идет на максимуме и используется старая, то есть черствая булка“, – добавил специалист.
Не забывайте ухаживать за тостером!
Да, хлебные крошки могут загореться в тостере, если их скопилось слишком много. Именно поэтому за тостером следует регулярно ухаживать и удалять из него крошки. „Способов ухода за тостером много, поэтому изучите инструкцию по эксплуатации вашего тостера“, – посоветовал Вальдметс.
В большинстве тостеров есть отделение для крошек, которое следует регулярно опустошать и чистить, чтобы в нем не скапливались хлебные крошки. Если такого отделения нет, можно перевернуть тостер вверх дном и слегка постучать, чтобы очистить его от скопившегося мусора.
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