Развод обернулся кошмаром: дети стали разменной монетой в череде судов, мужчина получил клеймо насильника(1)
Уже пятый год длится запутанная история, произошедшая в одном из самоуправлений Ида-Вирумаа. В центре - сложные, полные раздоров и интриг отношения разведенных родителей. 43-летний отец двух мальчиков пытается добиться равных прав в опеке над ними, но взаимные обиды, излишняя эмоциональность и сдавшие от бесплотных попыток нервы превращают мужчину из благополучного, успешного человека - члена Кайтселийта в течение 12 лет, владельца собственного дома в одном из престижных мест региона - в преступника в глазах государства.
У отца, который сам обратился в СМИ, много претензий к системе защиты детей и судам, которые, как он считает, не хотят разбираться в ситуации, и склонны принимать сторону того, кто менее эмоционален и выглядит максимально убедительным.
Все началось 13 лет назад, когда молодой успешный начальник участка на большом предприятии встретил симпатичную образованную Наталью*, маму маленькой дочки. И - по его словам - влюбился в нее с первого взгляда.
„Мы познакомились, и начался наш недолгий совместный путь, длиной 8 лет, от страстной любви, до ненависти с ее стороны по отношению к мне, и к моему презрению по отношению к ней. Я никогда не испытывал и не испытываю к ней ненависти, но после всего того, что между нами было, предательства семьи, детей… остается только презрение“, - эмоционально рассказывает корреспонденту герой этой истории Игорь*.
В 2013 году у пары рождается первый совместный ребенок, через год счастливые родители играют пышную свадьбу.
Игорь и Наталья живут, как все остальные счастливые пары. Без ссор не обходилось, признается Игорь, но они находят пути к примирению, ездят в путешествия, проводят время вместе, покупают автомобиль, затем - дом. В 2017 году рождается еще один ребенок.
„Наташа - молодец, она учится на магистра, ездит на учебу в Таллинн, я остаюсь дома с тремя детьми (иногда старшую дочку берет к себе мама жены). Младшему на тот момент еще не было и года, но я справлялся!“ - с гордостью рассказывает Игорь, который особенно подчеркивает, что жизнь тогда устаканилась, стала, по его выражению „понятной“.
„Мы оба работали на руководящих должностях и получали пособие для многодетной семьи. Жена после окончания магистратуры меняет работу на еще более оплачиваемую, а я продолжаю заниматься детьми. Вожу на тренировки ее дочку и нашего старшего сына, вообще посвящаю в тот момент себя полностью семье и детям - растворяюсь в этом“, - говорит Игорь. Он все время подчеркивает этот факт, поскольку потом, при разделе опеки над детьми, он будет пытаться всем доказать, что он - хороший отец. Но и это ему не поможет.
В конце 2020 года отношения супругов становятся нестабильными. Взаимные обиды, обвинения, мелкие ссоры - все сплетается в плотный клубок, и начинается тот самый, сложный, момент перед разводом. Когда нервы обнажены, когда люди не могут спокойно говорить друг с другом. Игорь узнает о том, что его жена начинает встречаться с другим мужчиной, соседом через два дома, у которого тоже есть своя семья, и это накаляет ситуацию еще больше. Пара разводится. Но до мирного окончания история так и не дошла.
„Тем вечером в декабре 2020-го, незадолго до Нового года, меня могли убить четверо патрульных полицейских, ведь Центр тревоги получил четкий сигнал „муж угрожает своей бывшей жене огнестрельным оружием““.
„Когда приехали два патрульных авто и четверо полицейских и я вышел на крыльцо дома, чтобы пригласить их в дом, полицейские тут же схватили оружие. К счастью для меня, крыльцо дома хорошо освещено, но я все же на всякий случай поднял руки, чтобы они могли убедиться, что я не опасен. Если бы было темно, и у меня в руке была бы, например, черная перчатка, которая в темноте и издалека может выглядеть как пистолет, что тогда? Полицейские не были бы виновны в том, что убили или ранили меня. Но была ли в этом вина моей бывшей жены, которая позвонила в Центр тревоги и оставила такое сообщение? По мнению нескольких сотрудников полиции и двух помощников прокурора - нет. Получается, это нормально: делать ложные заявления о так называемом домашнем насилии, выдумывать эпизоды обвинения и не нести за это наказания?“ - этот вопрос до сих пор волнует Игоря.
Наталья подает в суд на лишение Игоря частично родительских прав.
По словам Игоря, суды затягиваются.
„Мое единственное желание в плане завершения этого процесса – чтобы Наталья получила заслуженное наказание за свои оскорбительные и умышленные действия. Добиться справедливости!“ - говорит Игорь.
„Начиная с мая 2022 года, то есть на протяжении двух лет, я пытался найти справедливость в этом вопросе, но все тщетно. Восточная префектура вместе с Вируской прокуратурой не утруждали себя, вначале - возбуждением производства, потом - рассмотрением начатой процедуры, ссылаясь на различные причины, даже не связанные друг с другом“.
Я никогда и не думал, что надо доказывать свою любовь к детям в суде, ещё и при помощи адвоката. Детский представитель, адвокат со стороны детей, назначенный государством, всё время говорила: „Вам надо нанять адвоката.“ Я отвечал: „Для чего, если я люблю детей и дети любят меня и хотят быть со мной?“ Самое главное - то, что все дошло до суда, по сути, из-за отвратительной работы чиновников по защите детства“, - винит Игорь в своих бедах работников управы.
Далее принимают решение, что отец может видеться со своими детьми до трех раз в неделю (продолжительность встречи - до двух часов) в присутствии третьего лица, назначенного по предварительной договоренности местным самоуправлением.
„Мне запретили приходить в садик, в школу за детьми, мне нельзя приходить на их тренировки. В случае неисполнения решения у матери детей есть возможность обратиться сразу к судебному исполнителю. В моих просьбах организовать встречи в доме, где живут дети, или, уже на крайний случай, в доме родителей, управа постоянно отказывает без объяснения причин.
Чиновники вообще ведут себя высокомерно, пренебрежительно и просто подло. Обмен информацией минимален. Поэтому начинаем три раза в неделю по два часа прыгать на батуте в детской комнате или проводить время на игровой площадке“.
Оспорить эти решения у отца не выходит.
Позиция самой Натальи от позиции Игоря отличается. Она считает, что мужчина проявлял к ней насилие в течение всей семейной жизни, и именно это стало ее основным обвинением против бывшего мужа.
Мать: Я ушла от насильника и абьюзера, чтобы защитить своих детей
RusDelfi обратился ко второй стороне конфликта - бывшей жене Игоря и матери его детей Наталье, которая отметила, что вопрос однозначно является сугубо личным и внутренним делом семьи.
„Однако мой бывший супруг на этот счет иного мнения. Хочу сказать, что в нашем случае мы имеем дело не с конфликтом, а с насилием в близких отношениях, где пострадали не только я с детьми, но и другие люди, которые встали на защиту - детей и меня.
Игорь наказан в уголовном порядке за насилие в близких отношениях, которое совершал на глазах у малолетних детей и получил за совершенные им преступления - как в браке, так и после развода - несколько лет тюремного заключения (условно)***.
Я не стану комментировать подробности своей личной жизни, вся необходимая информация есть в судебных решениях, которые находятся в открытом доступе.
Окончание совместного права опеки над нашими детьми не было простым и легким решением, этому предшествовали годы попыток достучаться до Игоря. Были привлечены различные специалисты, которые работали с нашей семьей - психолог от Ohvriabi, клинический психолог, специалисты по охране детства, участковый полицейский, два семейных примирителя, адвокат детей... В рамках последнего судебного производства была проведена судебная экспертиза, которая легла в основу прекращения совместного права опеки над детьми. Экспертиза проведена специалистом высокого уровня.
Скажу вам откровенно, для меня не сюрприз, что мой бывший супруг обратится в медиа. Он также регулярно пишет на меня заявления в полицию, которые остаются не начатыми в виду отсутствия состава [правонарушения]. Я вообще сомневаюсь, что он когда-нибудь оставит меня в покое. Это и есть цена и призрачная надежда на жизнь без насилия. Это последствия того, что я решилась выйти из абьюзивных и травмирующих отношений.
Знайте, что к вам обратился человек, который не признает никакие общепринятые нормы морали, судебные решения; не акцептирует ничье мнение, если оно не совпадает с его собственным. Он берется судить всех - юристов, чиновников, судей, однако не может критически оценивать собственное поведение и ни во что не ставит физическое и эмоциональное здоровье окружающих.
Я решилась на развод с насильником, чтобы защитить себя и своих детей и, возможно, у них есть шанс оправиться от пережитого стресса и жить своей счастливой детской жизнью, не окунаясь в проблемы взрослых“.
*** Согласно судебным документам, мужчина обвинен в ударе кулаком в лицо за два месяца до развода, и, наоборот, оправдан по всем эпизодам обвинений о якобы насилии во время брака вследствие их недоказанности. Про насилие в отношении детей речь в этом деле вообще не шла.
*Имена изменены
Полную версию материала читайте здесь: Битва за детей: отец пятый год пытается вернуть себе возможность общаться с сыновьями и доказать, что он не насильник.
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