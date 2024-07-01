Битва за детей: отец пятый год пытается вернуть себе возможность общаться с сыновьями и доказать, что он не насильник

Уже пятый год длится запутанная история, произошедшая в одном из самоуправлений Ида-Вирумаа. В центре - сложные, полные раздоров и интриг отношения разведенных родителей. 43-летний отец двух мальчиков пытается добиться равных прав в опеке над ними, но взаимные обиды, излишняя эмоциональность и сдавшие от бесплотных попыток нервы превращают мужчину из благополучного, успешного человека - члена Кайтселийта в течение 12 лет, владельца собственного дома в одном из престижных мест региона - в преступника в глазах государства. У отца, который сам обратился в СМИ, много претензий к системе защиты детей и судам, которые, как он считает, не хотят разбираться в ситуации, и склонны принимать сторону того, кто менее эмоционален и выглядит максимально убедительным.