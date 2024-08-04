Мужчину из Ида-Вирумаа лишили права видеть своих детей. „Мне запретили приходить в садик и школу!“

В конце 2020 года отношения супругов становятся нестабильными. Взаимные обиды, обвинения, мелкие ссоры - все сплетается в плотный клубок, и начинается тот самый, сложный, момент перед разводом. Когда нервы обнажены, когда люди не могут спокойно говорить друг с другом. Игорь узнает о том, что его жена начинает встречаться с другим мужчиной, соседом через два дома, у которого тоже есть своя семья, и это накаляет ситуацию еще больше. Пара разводится. Но до мирного окончания история так и не дошла.

„Когда приехали два патрульных авто и четверо полицейских и я вышел на крыльцо дома, чтобы пригласить их в дом, полицейские тут же схватили оружие. К счастью для меня, крыльцо дома хорошо освещено, но я все же на всякий случай поднял руки, чтобы они могли убедиться, что я не опасен. Если бы было темно, и у меня в руке была бы, например, черная перчатка, которая в темноте и издалека может выглядеть как пистолет, что тогда? Полицейские не были бы виновны в том, что убили или ранили меня. Но была ли в этом вина моей бывшей жены, которая позвонила в Центр тревоги и оставила такое сообщение? По мнению нескольких сотрудников полиции и двух помощников прокурора - нет. Получается, это нормально: делать ложные заявления о так называемом домашнем насилии, выдумывать эпизоды обвинения и не нести за это наказания?“ - этот вопрос до сих пор волнует Игоря.