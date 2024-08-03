Двух велосипедистов сбила машина: погиб 15-летний молодой человек

В центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Рапламаа в поселке Сикерди в пятницу вечером в 22:20.

По словам патрульного Департамента полиции и погранохраны Центральной Эстонии Хелера Весика, из Варбола в сторону Рапла двигался автомобиль Ford, а в том же направлении по правой стороне дороги двигались два велосипедиста. „По предварительным данным, в какой-то момент один из велосипедистов выехал на дорогу, а водитель уже не смог среагировать на неожиданный маневр и наехал на него. Оба велосипедиста получили травмы“, - заявил Весик.

Он отметил, что прибывшие на место патрульные полицейские начали оказывать реанимационную помощь мальчику, получившему более тяжелое ранение, после чего его передали медикам. К сожалению, травмы 15-летнего велосипедиста оказались настолько серьезными, что он скончался на месте. К счастью, травмы второго, 14-летнего молодого человека, оказались неопасными, и его доставили в больницу для дальнейшего обследования и оказания первой помощи.

„На месте происшествия полицейские установили, что водитель „Форда“ был трезв и имел право на управление транспортным средством. Он не пострадал“, - подтвердил полицейский. Он добавил, что авария произошла в темное время суток, на дороге за пределами поселка и на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

По словам Весика, по предварительной информации, ни один из велосипедистов не был в шлеме, фонарей также не было.