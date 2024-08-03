АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: Финалы в плаванье и легкой атлетике, а также момент истины для эстонских десятиборцев(1)
3 августа будут разыграно 31 комплект медалей в 15 видах спорта –бадминтоне, велоспорте на шоссе, академической гребле, спортивной гимнастике, дзюдо, конном спорте, легкой атлетике, парусном спорте, плавании, серфинге, стрельбе, стрельбе из лука, теннисе, настольном теннисе и фехтовании.
Следим за эстонскими спортсменами
Выступающий в стендовой стрельбе Пеэтер Юриссон, который на данный момент занимает 28-е место, продолжит свое выступление в квалификации. Начало в 10:00. В финал выходят только шесть лучших стрелков.
Продолжаться соревнования по десятиборью, где Эстонию представляют Йоханнес Эрм, Карел Тилга и Янек Ыйглане. Второй день в десятиборье начнется с бега на 110 метров с барьерами (11.05). На данный момент Эрм занимает пятое место после пяти дисциплин.
О первом дне соревнований можно посмотреть ТУТ.
Стоит обязательно посмотреть групповую гонку в велоспорте на шоссе у мужчин (начало в 12.00), где Эстонию будет представлять 21-летний Мадис Михкельс.
В 13:20 продолжаться соревнования по парусному спорту, где выступает яхтсмен Карл-Мартин Раммо, занимающий 21-е место в классе ILCA 7.
За чем следить еще?
В Париже состоится финальный заплыв на 800 м вольным стилем у женщин (22.09), а также пройдет финал на стометровке баттерфляем у мужчин (21.30). Мы сможем узнать чемпионов на 200 м комплексом у женщин (21.59) и в смешанной комплексной эстафете 4х100 м (22.33).
Целых пять комплектов наград будут разыграны в легкой атлетике. Финал на стометровке у женщин (22.20). Также определятся чемпионы в тройном прыжке у женщин (21.20) и в десятиборье (заключительный бег на 1500 стартует в 22.45) и толкании ядра (20.35) у мужчин. Очень интересный будет финальный забег в смешанной эстафете 4х400 м (21.55).
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