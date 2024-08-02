ФОТО | Первый день десятиборье на ОИ-2024: Эрм претендует на медали

Бег на 100 метров

Яанек Ыйглане занял в общем зачете 18-е место и повторил свой личный рекорд (10,89). Тилга стал 20-м (11,01). Йоханнес Эрм пробежал 10-м, преодолев дистанцию за 10.64.

Прыжки в длину

Эрм прыгнул на 7,66 м, Ыйглане - 7,25 и Тилга - 7,16. Только Ыйглане может быть более или менее доволен своим результатом.

Эрм оказался на восьмом месте после двух этапов с 1917 очками, Ыиглане - 17-м с 1759 очками, а Тилга - 20-м с 1710 очками.

Толкание ядра

После трех дисциплин Эрм занимает девятое место с 2683 очками, Тилга поднялся на 14-е место с 2554 очками, а Ыйглане находится на 18-й позиции с 2523 очками.

Тилга (15,88) стал единственным эстонцем, набравшим в этой дисциплине плюсовые баллы по сравнению со своим рекордным графиком. Результат Эрма составил 14,61, а Ыйглане - 14,58. После трех соревнований лидером стал немец Нойгебауэр с 2876 очками.

Прыжки в высоту

Эрм улучшил свой личный рекорд на четыре сантиметра - 2,08. Ыйглане и Тилга взяли высоту 1,99.

Бег на 400 метров

Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67. После первого дня соревнований Эрм стал пятым с 4510 очками, а Ыйглане и Тилга разделили 15-16 места с 4225 очками. Нойгебауэр закончил первый день лидером с 4650 очками, за ним следуют Айден Оуэнс-Делерме с 4608 очками и Сандер Скотхейм с 4588 очками. Эрма также опередил олимпийского чемпиона Токио Дамиан Уорнер с 4651 очком.

Очки:

1. Лео Нойгебауэр (Германия) - 4650 очков

3. Сандер Скотхейм (Норвегия) - 4588

5. Йоханнес Эрм (4520 очка) желтая карточка

15. Яанек Ыйглане (4225)

15. Карел Тилга (4225)

До соревнований:

В Париже за медали поборются сильнейшие десятиборцы мира, за исключением рекордсмена мира Кевина Майера и действующего чемпиона мира Пирса Лепажа. 32-летний Майер, от которого ожидали выступления перед родной публикой, был вынужден сняться с соревнований четыре недели назад из-за травмы подколенного сухожилия. Канадский спортсмен Лепаж пропустит соревнования из-за травмы спины.