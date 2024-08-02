02.08.2024, 19:49
ФОТО | В Таллинне столкнулись трамвай и автобус, водитель трамвая доставлен в больницу(1)
"Сегодня в 18:15 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Пярнуском шоссе в Таллинне, где столкнулись трамвай и автобус. „По предварительным данным, автобус врезался в трамвай“, - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
После аварии водитель трамвая был доставлен в больницу для медицинского обследования. Пассажиры трамвая не пострадали.
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