ФОТО | В Таллинне столкнулись трамвай и автобус, водитель трамвая доставлен в больницу

"Сегодня в 18:15 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Пярнуском шоссе в Таллинне, где столкнулись трамвай и автобус. „По предварительным данным, автобус врезался в трамвай“, - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

После аварии водитель трамвая был доставлен в больницу для медицинского обследования. Пассажиры трамвая не пострадали.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .