ЧП и криминал
02.08.2024, 19:49

ФОТО | В Таллинне столкнулись трамвай и автобус, водитель трамвая доставлен в больницу

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Сегодня вечером в центре Таллинна столкнулись трамвай и городской автобус.

"Сегодня в 18:15 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Пярнуском шоссе в Таллинне, где столкнулись трамвай и автобус. „По предварительным данным, автобус врезался в трамвай“, - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

После аварии водитель трамвая был доставлен в больницу для медицинского обследования. Пассажиры трамвая не пострадали.

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