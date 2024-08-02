Полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже по меньшей мере семи велосипедов

По словам следователя Тартуского отделения полиции Лилиан Палу, кражи велосипедов носят сезонный характер, и риск лишиться велосипеда особенно возрастает в весенне-летний период. „Полиция проводила систематическую работу по выявлению стоящих за этим людей. 31 июля деятельность полиции и расследование привели достигли цели – нам удалось задержать 33-летнего мужчину, которого подозревают в совершении как минимум семи преступлений в Тарту в этом сезоне. Согласно подозрениям, весной и летом этого года он похищал как электросамокаты, так и велосипеды“, – отметила она.

По словам Палу, в день задержания тот же человек украл велосипед в центре Тарту, который благодаря наводке удалось вернуть в тот же день. „Подозреваемый в преступлениях мужчина ранее был судим как за уголовные, так и за административные правонарушения, в основном за нарушения правил дорожного движения, мелкие кражи и употребление наркотических вещест“, – рассказала Палу. Мужчина признал свою вину и сказал, что благодаря воровству велосипедов у него есть возможность покупать наркотики.

1 августа, на следующий день после задержания Лыунаская окружная прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой заключить 33-летнего мужчину под стражу. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял подозреваемого под стражу на два месяца. „У 33-летнего мужчины три действующих уголовных наказания за вождение в нетрезвом виде и без прав. Последнее наказание он получил за повторное вождение без прав в марте этого года. Поскольку новые преступления подозреваемый совершал неоднократно и во время испытательного срока, суд счел, что взятие под стражу полностью обосновано, так как на свободе подозреваемый может продолжать совершать преступления“, – сказал прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Алар Хайдберг.