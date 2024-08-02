Опасное заболевание животных может добраться до Эстонии. Специфическая терапия болезни не разработана

Как сказала Анне-Ли Веэтамм, ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия, чума мелких жвачных животных быстро распространяется в Южной Европе. „Первый случай чумы мелких жвачных животных был выявлен в Греции в первой половине июля, в Румынии - в середине июля. В Греции чуму выявили на 23 фермах, в Румынии – на 32 фермах“, – сказала Веэтамм.

„Это очень опасное заболевание животных, которое приводит к высокой смертности, а значит, к большим экономическим потерям для фермеров, занимающихся разведением овец и коз. На продажу и экспорт продукции из хозяйств, расположенных в пострадавших районах, введены ограничения. Специфического лечения этого заболевания нет, поэтому для того, чтобы эффективно контролировать заболевание, животных в зараженных районах отстреливают и уничтожают. Кроме того, установлены запретные зоны и запрещено перемещение животных за их пределы“, – добавила Веэтамм.

В качестве меры предосторожности Еврокомиссия запретила перемещать овец и коз из зараженных районов Греции и Румынии в другие страны Евросоюза. В качестве чрезвычайной меры безопасности Греция запретила вывозить овец и коз со всей территории Греции в другие страны-члены ЕС. Вывоз мелких жвачных из Румынии осуществляется только с предварительного согласия страны-получателя.

Меры безопасности

„Если вы отправляетесь в Грецию или Румынию, постарайтесь не контактировать там с животными, не посещайте овцеводческие и козьи фермы. По возвращении в Эстонию вымойте и почистите одежду и обувь. Не надевайте ту же обувь при посещении овец или коз в Эстонии. Занимающимся овцеводством и козоводством рекомендуется избегать контактов с людьми, которые в последние 48 часов прибыли из-за границы“, – рекомендовала Веэтамм.