Объявлен новый тендер на проектирование Таллиннской больницы. Устроит ли власть новый проектировщик?
Предметом гостендера является составление основного проекта Таллиннской больницы, а также рабочего проекта по ее архитектуре и внутренней архитектуре; победитель тендера на проектирование определится к концу этого года. Предполагаемая стоимость тендера – 19 млн евро без НСО.
Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что городу необходима новая больница. „Таллиннские больницы устарели, и даже при их реконструкции нам не удалось бы создать инфраструктуру, достойную современной медицины, поэтому следует построить новую больницу, – сказал мэр. – В данный момент мы можем приступить к проектированию здания и в ближайшие месяцы разработаем финансовый план, который ляжет в основу финансирования крупнейшей в Эстонии инвестиции в здание“.
Участвовать в тендере приглашаются все эстонские и зарубежные проектировочные фирмы, специализирующиеся на проектировании больниц и имеющие большой опыт работы в данной сфере. Гостендер проводится как международный тендер на проектирование; оцениваться будет не только стоимость предложения, но и то, какой опыт проектирования больниц имеют участвующие в проекте медицинские инженеры, ведущие архитекторы и специалисты, отвечающие за инженерную сферу.
Благодаря строительству Таллиннской больницы планируется создать единую больничную организацию и возвести современный медицинский городок, который заменит собой амортизированные здания Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральной больницы.
Председатель правления SA Tallinna Haigla Arendus Свен Крууп отметил, что уже сейчас половина пациентов таллиннских центральных больниц приезжает из-за пределов Таллинна и Харьюмаа, и для того чтобы и в будущем обеспечивать качественное лечение в современных условиях, Таллинну необходим новый больничный комплекс. „Цель Таллиннской больницы – построить взамен старых амортизированных помещений, большинству из которых уже более 50 лет, новое современное здание больницы, закрыть старые строения и перевести всю стационарную и частично – амбулаторную лечебную деятельность из центральных больниц в новую. Один только этот шаг позволит осовременить лечение, предлагаемое пациентам центральных больниц, и условия труда персонала, что поможет лучше удовлетворять в Северной Эстонии растущие потребности в лечении, вызванные старением населения“, – добавил Крууп.
Летом 2021 года был проведен международный гостендер на проектирование Таллиннской больницы, в котором лучшим было признано совместное предложение ATIproject srl и 3TI Progetti, и в ноябре 2021 года был заключен договор о проектировании. В марте этого года SA Tallinna Haigla Arendus и проектировщик по соглашению сторон расторгли договор о проектировании, поскольку Таллинн остался недоволен работой проектировщика. В соответствии с договоренностью проектировщик передал заказчику проектную документацию и все авторские права, связанные с последующим использованием проекта.
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