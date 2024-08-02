В Ида-Вирумаа появятся пять оборудованных генераторами магазинов, способных работать в условиях кризиса(8)
Эстонский центр резервов (EKV) объявил тендер на оснащение продуктовых магазинов электрогенераторами для работы в кризисных ситуациях. На первом этапе планируется оборудовать 60 магазинов по всей Эстонии, включая три в Ида-Вирумаа. Всего в ближайшие два с половиной года планируется создать 110 таких магазинов.
Цель проекта - повысить доступность продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств, а также обеспечить работу некоторых банкоматов при отключении электроэнергии. Первый этап создания сети торговых точек, способных работать в условиях кризиса, будет завершен не позднее конца 2025 года. В Ида-Вирумаа планируется создать пять таких магазинов, включая Нарву, Кохтла-Ярве и Йыхви.
EKV обеспечит магазины электрогенераторами, которые смогут поддерживать автономную работу их систем и платежных решений. В свою очередь магазины адаптируют свои системы для их использования и обязуются работать в случае кризиса не менее пяти часов в сутки.
„Более крупные магазины с большей торговой площадью будут расположены в городах, но ни один регион Эстонии не останется без покрытия. Минимальным требованием является то, что магазины, входящие в сеть, должны быть открыты в кризисной ситуации не менее пяти часов в сутки и располагать ассортиментом наиболее распространенных продуктов питания и предметов первой необходимости. Если в одном здании с магазином находятся банкомат и аптека, то генератор должен по возможности покрывать и их основные потребности в электроэнергии“, - сказал член правления EVK Прийт Плоомпуу.
Тендер открыт до 2 сентября. Стоимость создания сети магазинов составит 4-5 миллионов евро, притом что основные расходы приходятся на покупку и обслуживание генераторов. Другие сопутствующие расходы возьмут на себя владельцы магазинов.
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