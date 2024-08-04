04.08.2024, 11:48
Строить или не строить жилой дом у автовокзала? Вице-мэр Кристьян Ярван: пока автовокзал остается на прежнем месте, торопиться не стоит(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Виц-мэр Кристьян Ярван разделяет мнение руководителей Таллиннского автовокзала, не одобряющих план построить рядом с автовокзалом 8-этажный жилой дом, пишет издание Delfi Ärileht.
На днях Delfi Ärileht о том, что девелоперская компания Liven планирует построить в Таллинне на участке рядом с автобусным вокзалом восьмиэтажный жилой дом, детальную планировку которого городские власти одобрили в феврале этого года. Однако новая застройка может помешать автобусному движению.
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