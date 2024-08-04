Строить или не строить жилой дом у автовокзала? Вице-мэр Кристьян Ярван: пока автовокзал остается на прежнем месте, торопиться не стоит

На днях Delfi Ärileht о том, что девелоперская компания Liven планирует построить в Таллинне на участке рядом с автобусным вокзалом восьмиэтажный жилой дом, детальную планировку которого городские власти одобрили в феврале этого года. Однако новая застройка может помешать автобусному движению.

Как сказал Март Раамат, член правления компании T Grupp, собственника автовокзала, если детальный планировка будет воплощена в жизнь, автовокзал не сможет предоставлять услуги в нынешнем объеме. „Возникнут ситуации, когда жители города Кярдла, например, не смогут уехать домой на автобусе в час пик, так как просто не будет возможности обслужить все автобусы и они не смогут выбраться из узкой уличной сети“, - добавил он.