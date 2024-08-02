Осиновский: „Ненормально, когда важные перекрестки месяцами остаются перекрытыми так, что на них даже работы не ведутся“

Мэр Таллинна Евгений Осиновский считает, что строительным фирмам предоставляются слишком долгие сроки для выполнения договоров. „Ведь мы все видели на ряде важных объектов, что на протяжении нескольких месяцев никаких активных строительных работ на них фактически не ведется. Это означает, что сроки строительства остаются весьма мягкими, и строительные фирмы имеют возможность параллельно работать на других объектах“, - сказал он в интервью ERR.

Осиновский назвал ситуацию ненормальной. „Конечно, ненормально, когда важные перекрестки месяцами остаются перекрытыми так, что на них даже работы не ведутся“, - отметил он.

Мэр предложил рассмотреть возможность разрешения ночных и выходных работ на важных объектах для ускорения завершения, хоть это и создаст дополнительное беспокойство для жителей.

„Но если это будет ненадолго и с разумными оговорками, то думаю, что это обязательно стоит обсудить. Но по щелчку пальцев это не сделать. Вероятно, это в известной степени повысит также цену объектов, но здесь надо учитывать расходы для общества“, - добавил мэр Таллинна.

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