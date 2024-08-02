С сентября правила провоза ручной клади снова изменятся
Несмотря на то что правила досмотра ручной клади в Таллиннском аэропорту смягчились совсем недавно – в марте этого года, – с 1 сентября 2024 года снова будет действовать общеевропейское ограничение на провоз жидкостей, гелей и аэрозолей: они должны быть в упаковках объемом не более 100 мл.
Согласно вступившему недавно в силу постановлению Европейской комиссии, меняются ограничения на объем емкостей с жидкостями, гелями и аэрозолями: с 1 сентября этого года пассажирам разрешено провозить в ручной клади жидкости в упаковке объемом лишь до 100 миллилитров.
„Если с марта этого года в ручной клади допускались жидкости в емкостях объемом до двух литров и с собой можно было брать все шампуни, бутылки с водой и жидкие продукты питания, то впредь снова надо будет соблюдать ограничения на объем упаковки. Провозить в ручной клади жидкости, гели и аэрозоли в упаковках объемом более 100 мл будет нельзя“, – сказал заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий в Таллиннском аэропорту за обеспечение безопасности.
При этом в Таллиннском аэропорту ограничения по-прежнему будут мягче, чем до появления новых сканеров. „В ручной клади пассажира может быть сколько угодно емкостей с жидкостями объемом до 100 мл, они могут находиться отдельно друг от друга в разных частях ручной клади. Однако следует учитывать, что такие ограничения на объем жидкостей действуют еще не во всех аэропортах, поэтому возможна ситуация, когда на обратном рейсе нельзя будет провезти в ручной клади неограниченное число емкостей с жидкостями“, – добавил Саарик.
„С вступлением в силу нового постановления пассажиры по-прежнему не должны вынимать из ручной клади жидкости и технику, однако изменение может временно привести к тому, что очереди на предполетном досмотре в Таллиннском аэропорту станут длиннее“, – отметил заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик и добавил, что в аэропорт стоит приезжать за два часа до вылета.
Постановление действует для всех аэропортов стран Европейского союза, в которых на предполетном досмотре используется новое оборудование EDS CB C3. В их число входит и Таллиннский аэропорт. Новое ограничение действует бессрочно – до тех пор, пока новое оборудование для предполетного досмотра не усовершенствуется так, что сможет еще точнее распознавать жидкие взрывчатые вещества, и пока не будет достигнуто международное соглашение, касающееся снятия ограничения на провоз жидкостей.