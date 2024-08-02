С сентября правила провоза ручной клади снова изменятся

Что следует помнить, прежде чем отправиться в авиапутешествие?

Каждое авиапутешествие начинается с прохождения предполетного досмотра. Чем спокойнее начнется отпуск, тем приятнее он будет в целом, поэтому подготовиться следует заранее.

Заранее ознакомьтесь с правилами

На сайте аэропорта, а также на домашних страницах авиакомпаний приведены правила и предписания, соблюдение которых упростит полет и избавит от проблем. В правилах есть информация как о запрещенных предметах, так и о перевозке опасных веществ: вы узнаете, что можно, а что нельзя класть в багаж. Узнайте также, какие обязанности авиакомпания, согласно правилам, возлагает на пассажиров.

Как следует подготовьтесь к авиарейсу

Если при сборе чемодана вы не уверены, что можно, а что нельзя брать с собой на борт, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888. Заранее получить информацию о запрещенных предметах можно и у работника службы безопасности, также в аэропорту есть витрина с самыми распространенными запрещенными предметами.

Приезжайте в аэропорт вовремя или даже немного заранее

Лучше приезжать в аэропорт не в последнюю минуту, а за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.

Не кладите в сдаваемый багаж внешний аккумулятор или запасные аккумуляторы

Во внешних и дополнительных аккумуляторах может произойти короткое замыкание – это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. В целях обеспечения пожарной безопасности авиакомпании запретили класть литий-ионные аккумуляторы в сдаваемый багаж. Провозить их в ручной клади разрешается. Если в чемодане все-таки есть опасные вещества, вас снова могут вызвать на предполетный досмотр.

Снимите украшения, из-за которых могут сработать электронные ворота, и выньте все из карманов

Сотрудник службы безопасности выполняет свои рабочие обязанности в соответствии с законом. Он не попросит сделать что-то, что пассажир не обязан делать. Если на вас нет украшений, а в карманах – запрещенных вещей, вы пройдете через электронные ворота без проблем и тщательной проверки. Чтобы быстрее пройти предполетный досмотр, снимите обувь и ремень, прежде чем проходить через ворота. Если вас зовут на дополнительную проверку, не волнуйтесь. Вы не вызываете больше подозрений, чем другие, – просто компьютер выбирает пассажиров случайным образом. Дополнительная проверка всегда проводится в целях безопасности и, к счастью, не занимает много времени.

Путешествуя с ребенком, пожилым человеком или человеком с особыми потребностями, смело обращайтесь за советом к работникам службы безопасности

Перепроверьте дома все документы. Не истек ли срок действия паспортов и ID-карт? Требует ли страна, в которую вы летите, письменного согласия второго родителя путешествующего с вами ребенка? Убедитесь в этом, чтобы не пришлось возвращаться с предполетного досмотра вместе со своими подопечными.