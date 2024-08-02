Экономика
02.08.2024, 11:01

ОБЗОР ЦЕН | Эстонская клубника — от 7 евро, смородина — от 2, лисички — больше 6

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Выбор на рынке
Выбор на рынке
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Смотрите обзор цен всего того, что выращенно в Эстонии, составленный RusDelfi по данным с Центрального рынка столицы.

Лисички, собранные в Эстонии, сейчас продаются по цене 6-7 евро за килограмм. Лесная черника - от 6 евро за кг. Есть выбор смородины. Черную предлагают по 3.90 евро за килограмм, красная смородина - дороже, почти 5 евро за килограмм. Можно найти эту ягоду и за 2 евро, но будет она не первой свежести и отлично подойдет для закруток, уверяют продавцы.

Еще можно найти эстонскую клубнику. Ягода - некрупная, 7.50 евро за килограмм.

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